Merja Kyllönen: Me ei olla enää me

Kun aloittelin presidentinvaalikampanjaani, sanoin ääneen kaksi toivetta: että kannatus ei mene pakkasen puolelle ja että myös tuleva presidentti tarttuisi esiin nostamiini teemoihin.

Ensimmäisen toiveen täyttymisestä ei ole vielä takeita, mutta toinen näyttää toteutuvan, onhan gallupjohtaja Sauli Niinistö joulukuussa aloittamassaan vaalikampanjassa puhunut niin rauhasta kuin ilmastonmuutoksestakin.

Myös muut ehdokkaat ovat kiitettävästi nostaneet esiin laajan turvallisuuden teemoja, jotka vielä alkuvuodesta eivät tuntuneet millään kelpaavan turpo-asioista kiinnostuneille toimittajille, olivathan ne ”pehmeitä” ja ehkä vähän naisellisiakin.

Suomea johtaa mies, joka halusi kirjastot maksullisiksi.

Oli minulla kolmaskin toive: että vaalikampanjalla saisimme yhdessä vietyä tämän maan henkistä ilmapiiriä lämpimämpään suuntaan.

Tässä toiveessa tekemistä riittää vaalien ylikin – erityisesti jos vaalipaneeleissa lausutut kauniit sanat olivatkin vain mainostoimistossa kiillotettua pintaa. Tutkikaa ihmiset ehdokkaiden taustayhteisöjä, läpivalaiskaa puolueiden pitkän linjan erot!

Maata kiertäessä on tullut selväksi, että me ei olla enää me. Ihmiset kokevat olonsa osattomiksi ja ylenkatsotuiksi. Hallituksen eriarvoistavat päätökset jatkuvat jatkumistaan, eikä niille tunnu kukaan oikein mitään mahtavan. Aktiivimallin puutteiden julkituomisella ei näytä olevan mitään vaikutusta, vaan niin hallitus kuin istuva presidentti uskovat kovakorvaisesti mallilla olevan positiivisia vaikutuksia.

Eriarvoistuminen on tarkoituksellista. Suomen suurin puolue on se, joka vastusti peruskoulua ja ajaa tänä päivänä vahvasti yksityisten terveydenhuoltoyritysten etua. Suomea johtaa mies, joka halusi kirjastot maksullisiksi.

Suomalaisen elämänmuodon liima ja vahvuus on ollut vakaa yhteiskunta, jossa elämänpiirit väkisinkin sekoittuvat. Jos päiväkodit, koulut, lääkäripalvelut, koulutusmahdollisuudet ja asuinalueet jakautuvat hyvä- ja huono-osaisiin, tämä vahvuus menetetään.

Se, jos mikä, on arvovalinta.

Presidentinvaalien äänestysaktiivisuus on koko ajan vain laskenut, sillä yhteiskunnallinen protesti ei kuulemma kanavoidu valtakunnan johtajan valintaan. Olisiko syytä kanavoitua? Ennakkoäänestys on jo alkanut.