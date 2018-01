Yle Kuvapalvelu

Brittivetoisessa jännitysdraamassa Uskollinen puutarhuri (The Constant Gardener, 2005) kuvataan lääketeollisuuden hämäriä puuhasteluja Afrikassa. Pohjana on vakoilukirjallisuuden suurmestarin John le Carrén romaani.

Fernando Meirellesin ohjaama filmatisointi pitää mallikkaasti kiinni le Carrén raivaamasta moraalisen ryhdikkyyden tiestä. Aikamme globaaleihin ongelmiin kantaa ottava teos liputtaa voimalla ”taistelevan humanismin” puolesta.

Tapahtumat sijoittuvat pääosin Keniaan, lisäksi vieraillaan Sudanissa, Lontoossa ja Berliinissä. Ralph Fiennes esittää brittidiplomaattia, jonka vaimo (Rachel Weisz, naissivuosan Oscar) viittaa kintaalla diplomaattisille kohteliaisuuksille. Huoleton asenne osoittautuu vaaralliseksi.

Tarinaan muotoutuu moninaisia yhteyksiä ja jännitteitä sisältävä valta- ja ihmissuhteiden verkosto. Juonikuvio on kuin vivahteikas ja kiehtova palapeli. Pohjimmiltaan kysymys on suurista rahoista, joita tehtaillaan kaikkein hädänalaisimpien kustannuksella. Tapahtumissa Afrikka on länsimaisen lääketeollisuuden jättimäinen ja kaikkea muuta kuin riskitön koelaboratorio.

Bill Níghy on mainio kyynisen pelin pyörteissä yläluokkaisesti kiemurtelevana huippudiplomaattina.

Uskollinen puutarhuri. Teema Fem perjantaina 19.1. klo 21.00, torstaina 8.2. klo 12.55. Areena 14 päivää.