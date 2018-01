Ntamo mielii uuteen juoksuun

Jarkko S. Tuusvuori Nntamon kustantaja. Syntynyt v. 1968. Filosofian tohtori. Ilmoittaa harrastuksekseen taiteet, tieteet, itiöemät ja avovedet.

Ostit viime vuonna Ntamo-kustantamon sen perustajalta runoilija Leevi Lehdolta. Toiminta-ajatuksena on ollut tarvepainattaminen, mutta kirjoja on saanut myös kirjakauppojen hyllyiltä. Millaisena toiminta jatkuu ja mitä kaikkea teillä on valikoimissa?

– Uomaansa yhä hakevana, uuteen juoksuun mielivänä. Katalogihan on ällistyttävän runsas ja luja. Runoa, proosaa, draamaa, ei-kaunoa, melkein kaikkea sadoin nimikkein. Kansissa ja osin jo sähköisenäkin on vaikka mitä, Onervaa ja Wuolijokea, Kaatraa ja Kurjensaarta, Enwaldia ja Pellistä, Bachelardia ja Baltzaria, Päivistä ja Valoaaltoa, Katajamäkeä ja Kotkavirtaa, Klemolaa ja Jokelaa, Diktoniusta ja Valaa…

Olet työskennellyt filosofian parissa ja ainakin tietokirjailijana, suomentajana ja toimittajana. Miksi päätit ryhtyä kirjankustantajaksi?

– On kiellettävä kaikenlainen elämä, että syntyy kustantajaksi? Ei, vaan vetoa Ntamon suunnalta ynnä työntöä omasta takaa. Siinä se: sattumaa ja lykkyä ja kulttuurinpuolustusta ja paskapuheentorjuntaa. Olen tietty harjaantunut teostuotantoon jo Niin & näin -kirjoissa vuodesta 2002 alkaen. Ja teen edelleen muitakin hommia, mutta kustantaminen vie paljon aikaa plus muita voimavaroja. Se pitää uteliaana ja, toivon, oppivaisena.

Miltä ensimmäinen kirjakevääsi Ntamon ruorissa näyttää?

– Leskenlehtevältä ja vähän västäräkihtävältä, turpeaumppuiselta ja äkkiä jo tuomentuoksuiselta. Paljon uutta kotimaista näytelmää Hanna Rytistä alkaen, säemuodossa Lorcaa ja Poundia, kolmantena klassikkokäännöksenä Elizabeth Gaskellin mahtiromaani Pohjoinen ja etelä, faksimile-editioina muiden muassa Landtmanin Sämhällsklassernas uppkomst (1916) ja 1918-asiaa sekä yhtä sun toista, mistä ei henno vielä hiiskuakaan.

Ntamoon koottiin laaja asiantuntijaraati yhteistyösuhteiden ja virikkeiden saamiseksi. Miten sen työ nyt näkyy kustantamon toiminnassa?

– Raatihenkilöt vaikuttavat oman halunsa ja kulloisenkin tilanteen mukaan. Kuten oli määrä. Olen yrittänyt olla hätistämättä. Mutta esimerkiksi Aino Kivi, Juha Hurme, Oscar Rossi ja Sari Kivistö ovat olleet riemukkaan aktiivisia, moni muukin heistä roudannut kortta kekoon. Leevi on yhä jeesannut kaikessa. Ja raadin ulkopuoleltakin on tarjottu apua! Olen onnenmyyrä, joka ei saa huutokaupatuksi oravanpyöräänsä.

Mistä Ntamo-kustantamon nimi tulee?

– Leevihän sen keksi, kuka muu muka. Parturissa. Kaikki kunnia valikoiduille juonteille kustavilaisuudessa – ajatellaan Georg Hauptin leukajouhia – mutta kannattihan ydinkäsitteestä saksia pois turha ja ikävä.

