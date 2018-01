Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ja syy ei todellakaan ole te-toimiston eikä sen henkilökunnan, vaan eduskunnan hyväksymän ja 1.1. voimaan astuneen työttömien aktiivimallin.

Mallin tarkoitusperä lienee ollut ihan hyvä, eli saada ihmiset aktivoitua takaisin työelämään, mutta todellisuus on toisenlainen. Työtä ja työllistymistä edistäviä palveluita ei riitä kaikille.

Nyt lukuisat työtä vailla olevat ihmiset ovat varpaillaan ja pelkäävät te-toimiston käskyttäviä ja uhkailevilta tuntuvia yhteydenottoja sekä niistä mahdollisesti seuraavia sanktioita, jotka voivat ajaa työttömän todelliseen arjen ahdinkoon.

Miksi hallitus ohitti perustuslakivaliokunnan lausunnon?

Yhteydenottoja tulee tekstiviestillä, sähköpostilla ja kirjeitse, eikä viestien luonne ole kannustava vaan jopa pelottavalta tuntuvaa. Tämäkö on todella te-toimiston tehtävä?

Jo vuosia sitten Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea nuhteli Suomea liian alhaisesta perusturvasta, johon muun muassa työmarkkinatukikin lukeutuu.

Kilpailukykysopimusta solmittaessa hallitus lupasi, ettei työttömyysturvaan kohdenneta leikkauksia. Nyt aktiivimallin kautta näin kuitenkin tehdään, jos työtön ei onnistu omasta aktiivisuudestaan huolimatta löytämään työtä tai muita aktiivimallin vaatimia palveluita.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi työttömien aktiivimallin lausunnossaan seuraavaa: ”Koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.”

Ja kaiken kukkuraksi työministeri Lindström itse totesi aktiivimallista: ”Tämä lakiesitys on huono ja johtaa syyttömien rankaisemiseen. Mutta me säädetään tämä laki kuitenkin, koska me halutaan kokeilla, millaisia seurauksia siitä tulee. Kokemusten perusteella voimme sitten tehdä korjausliikkeitä.”

Miksi hallitus ohitti perustuslakivaliokunnan lausunnon? Miksi oikeuskansleri ei puuttunut asiaan? Ja miksi presidentti Niinistö allekirjoitti lain, jonka tiesi varsin hyvin tulleen hyväksytyksi ilman perustuslakivaliokunnan perusteltuja korjauksia? Mihin on unohdettu työttömien ihmisten ihmisarvo?

Pian uutisoidaan varmasti siitä, kuinka työttömien määrä vähenee, vaikka tosiasiassa he ovat vain piilossa työkokeiluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa – palkatonta työtä tekemässä. Ei oikeita työpaikkoja näillä keinoilla synny.

Ihmiset kaipaavat palvelua kasvokkain, kohtaamista ja kannustavuutta. Eivät suinkaan syyllistämistä ja rangaistuksia siitä, että aktivointipalveluita ei riitä kaikille.

Eija Tuohimaa

toiminnanjohtaja

Jyvässeudun työllistämis-

yhdistys – JST ry