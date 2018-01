Nina Kellokoski

Pardian hallituksen mielestä oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus, tasa-arvo ja samapalkkaisuus ovat arvoja, joita edistetään kaikissa palkkaratkaisuissa.

Pardian hallitus linjasi tiistaina kokouksessaan palkkausta ja palkitsemista.

– Palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen kehittämisen on seurattava vähintään työmarkkinoiden yleistä kehitystä, jotta nämä arvot toteutuvat. Virka- ja työehtosopimuksiin voi sisältyä yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittavia eriä ja esimerkiksi sukupuolten välisiä palkkaeroja vähentäviä ja samapalkkaisuutta edistäviä eriä, Pardian puheenjohtaja Niko Simola toteaa.

Palkkausjärjestelmissä tehtävän vaativuus on palkkauksen keskeinen osa.

Pardian mielestä tuottavuuden ja tuloksellisuuden paranemisen on heijastuttava myös palkitsemiseen.

– Varsinkin organisaatiomuutoksista kuten fuusioista aiheutuu tarpeita korjata havaittuja perusteettomia ja syrjiviä palkkaeroja. Palkkojen yhdenvertaisuudesta ja rahoituksesta huolehtiminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla.

Palkkausjärjestelmiä kehitettävä

Pardian sopimusaloilla on laajasti käytössä palkkausjärjestelmät. Kunkin sopimusalan sopimusten sisältöjä on kehitettävä sopimusalan tarpeista lähtien.

– Esimerkiksi valtiolla on käytössä voimakkaasti hajautettu palkkaussopimusjärjestelmä, sillä sopimuksia on peräti 117. Niiden yhtenäistämistä tulee jatkaa tavoitteena yksi yhtenäinen valtion palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmien rakenteiden muuttaminen vaatii lähes poikkeuksetta lisärahoitusta, mikä on otettava huomioon sopimuksia tehtäessä.

Palkkausjärjestelmissä tehtävän vaativuus on palkkauksen keskeinen osa, jota täydentää suoritukseen perustuva henkilökohtainen osa.

– Vaativuuden arvioinnin menettelyä on kehittävä niin, että vaativuuden nousu tunnistetaan myös tilanteissa, joissa tapahtuu tehtävän sisällön vähittäistä kehittymistä tai sen laaja-alaisuuden lisääntymistä. Muutoksen olennaisuutta on arvioitava työntekijän eikä työnantajan näkökulmasta.

Pardian hallitus korostaa, että luottamusmiehillä ja muilla henkilöstön edustajilla on oltava tasavertainen neuvotteluasema ja käytössään samat palkkaukseen liittyvät tiedot kuin työnantajalla, jotta he pystyvät tasavertaisesti toimimaan palkkauksen kehittämisessä ja seurannassa työpaikoilla.