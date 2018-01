Lehtikuva/Jarno Mela

Ministerit vääristelivät lain sisältöä, sanoo Li Andersson.

Vasemmistoliitto vaatii työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista. Sen lisäksi on luovuttava Suomen poikkeuksellisen kovista karensseista ja työttömyyttä hillittävä ohjaamalla riittävät määrärahat työllisyyspalveluihin, palkkatukeen ja uudelleen kouluttamiseen.

Vaatimukset esitti tiistaina koolla ollut vasemmistoliiton puoluehallitus.

Työvoimapoliittisista sanktioista, eli karensseista luopuminen on puolueen mielestä tärkeää, sillä ne työntävät työttömät toimeentulotuelle ja lisäävät siten tulottomien kotitalouksien määrää. Niin kauan kuin kaikkialla Suomessa ei supistusten ja leikkausten takia ole tarjolla kunnollisia työllisyyspalveluita ei niiden puutteesta saa rangaista työnhakijoita.

– Myös hallitus on tajunnut, että “aktiivimalli”, joka ei nimestään huolimatta palkitse työttömiä aktiivisuudesta, ei vastaa kansalaisten oikeustajua. Osoitus tästä on, että ministerit Lintilä ja Mykkänen jopa vääristelivät lain sisältöä julkisuudessa. Nyt on meidän kaikkien tehtävä yhdessä rakentaa painetta ja kaataa työttömien asemaa heikentävät lait, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kehottaa.

Aktiivimalli on ollut valtavassa vastatuulessa sen hyväksymisen jälkeen. Kansalaisaloite lain kumoamiseksi on kerännyt yli 127 000 allekirjoitusta ja Suomen suurin keskusammattijärjestö SAK järjestää mielenilmauksen helmikuussa.

Vasemmistoliitto tukee molempia hankkeita lämpimästi.

Ideana työehtojen polkeminen



Vasemmistoliitto vaatii myös työministeri Jari Lindströmin johdolla suunnitellun omatoimisen työnhaun mallin, “aktiivimalli 2:n” valmistelun lopettamista. Malli pakottaisi työttömän karenssin uhalla hakemaan yhtä työpaikkaa viikossa riippumatta siitä onko hakijalla edellytyksiä työllistyä haettavaan paikkaan. Tämä tuottaisi työnantajille ja viranomaisille suuruusluokassa 10 miljoonaa turhaa työhakemusta vuodessa läpikäytäväksi.

– Molemmat lait ovat tilastokikkailua ja kiusantekoa työttömiä kohtaan. Lisäksi turhat hakemukset kannustaisivat työnantajia olemaan ilmoittamatta avoimia työpaikkoja mahdollisimman laajasti.

– Koko ideana vaikuttaa olevan, että työttömänä on niin huono olla, että mikä tahansa työ millä tahansa ehdoilla tai tuntimäärällä kelpaa ja työehtoja saadaan näin poljettua, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton mukaan suurin työttömyysriski on matalan koulutustason omaavilla, mutta aktiivimalli ei katso koulutustasoa vaan kurittaa jokaista työtöntä. Marraskuussa 2017 myös 38 000 korkeakoulutettua oli työttömänä. Vasemmistoliitto kutsuu kaikkia suomalaisia omasta ammattiliitostaan riippumatta osallistumaan helmikuun mielenilmaukseen ja hämmästele suuresti AKAVA:n puheenjohtajan Sture Fjäderin lausuntoja aktiivimallista.