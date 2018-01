Lehtikuva/Aris Messinis

Kreikan parlamentin odotetaan maanantai-iltana äänestävän kiistanalaisesta lakipaketista, joka muun ohella vaikeuttaisi lakko-oikeuden käyttämistä.

Vasemmistopuolue Syrizan kansanedustajat joutuvat vaikean paikan eteen, kun parlamentissa äänestetään laajasta, noin sata lakia käsittelevästä paketista. Lakien läpivienti on Kreikan velkojien ehto seuraavan lainaerän vapauttamiselle.

Hankalin vasemmistotaustaisille kansanedustajille on Syrizan Alexis Tsiprasin johtaman hallituksen esitys, jolla kumottaisiin vuodesta 1982 voimassa ollut lakkoja koskeva laki.

Ammattiosastojen lakkopäätöksiin alettaisiin vaatia vähintään 50 prosentin kannatus, kun rajana aiemmin on ollut kolmasosa. Raja lasketaan kaikista jäsenmaksunsa maksaneista osaston jäsenistä, ei vain äänestäneistä.

Syrizan kannatus on pudonnut selvästi alle 25 prosentin.

Lakiesitystä vastaan on viime päivinä järjestetty useita lakkoja, jotka muun ohella pysäyttivät Ateenan metron.

Viime viikolla kommunistipuolue KKE:n johtaman PAME-ammattiliiton jäsenet tunkeutuivat väkivalloin työministeriön rakennukseen vaatien lain hylkäämistä.

Muut suuren lakipaketin kiistanalaiset lait muun muassa leikkaavat useita sosiaalietuuksia, laskevat verovapaan tulon alarajaa, asettavat apteekkien työntekijöille vähintään 40 tunnin työviikon ja pakollisen yöpäivystyksen sekä asettavat lainanhoidossaan epäonnistuneiden kiinteistöjä pakkohuutokauppaan.

Suurin osa lakipaketista on Kreikkaa velkovan troikan eli EU:n, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston asettamia ehtoja sille, että seuraava erä Kreikalle luvatuista lainoista annettaisiin. Kyse on elokuussa päättyvästä 86 miljardin euron lainapaketista, josta tähän saakka on Kreikalle toimitettu 40,2 miljardia.

Syrizan kannatus pudonnut

Pääministeri Tsipras on puolustanut lakipakettia sillä, että sen myötä Kreikka pääsisi kohta irti ulkomaisesta holhouksesta. Velkojia edustava Thomas Wieser sanoi kuitenkin sunnuntaina, että Kreikalta vaaditaan vielä lisää toimia.

Syriza nousi valtaan lähes tarkkaan kolme vuotta sitten, tammikuun 25. päivä 2015 täynnä toivoa olleissa vaaleissa, joissa se sai yli 36 prosenttia äänistä.

Nyt Syrizan kannatus on pudonnut gallupeissa selvästi alle 25 prosentin, kun taas pääoppositiopuolue, oikeiston Uusi demokratia (ND) kerää 35 prosentin ympärillä pyöriviä kannatuslukemia.

Seuraavat vaalit pidetään lokakuussa 2019, jos ennenaikaisia vaaleja ei tule.