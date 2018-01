THL/Teemu Perhiö

Alkuvuoden influenssa-aallosta ennakoidaan viimevuotista laimeampaa. Ihmisille kuitenkin suositellaan influenssarokotuksen ottamista.

Kannattaako perusterveen ihmisen ottaa influenssarokote, Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo?

– Kannattaa. Se vähentää todennäköisyyttä sairastua rajuun influenssatautiin. Tietysti todennäköisyydet vaihtelevat sen mukaan, minkälaisia viruskantoja rokotteeseen on valittu. Nyt markkinoilla on rokote, jossa on neljä eri viruskantaa. Käsittääkseni sen vastaavuus on varsin hyvä.

– Vaikka tautiin sairastuisikin, todennäköisesti rokotukseen liittyvä vastustuskyky vaikuttaa niin, että tauti on lievempi.

Onko muita syitä ottaa rokote?

– Rokotuksen ottaminen on vastuullista varsinkin, jos tapaa vauvoja, pikkulapsia tai iäkkäitä ihmisiä, joiden vastustuskyky on heikompi. Rokottamattomana henkilö voi tartuttaa heitä todennäköisemmin.

– Sen takia Suomessa tarjotaan maksutta influenssarokote henkilöille, jotka ovat päivittäin tekemisissä vanhusten tai muiden sellaisten kanssa, joiden vastustuskyky on heikentynyt.

– Kaikki rokotteet ovat sitä vaikuttavampia mitä parempi on ns. laumasuoja. Eli emme ota rokotetta pelkästään itsemme takia, vaan sen takia, että meitä heikommat selviytyisivät paremmin esim. influenssakauden aikana.

Mikä auttaa helpottamaan oloa, kun influenssa on iskenyt?

– Lepo ja lämmin juotava. Jos on perusterve, työikäinen ihminen, niin influenssa menee perushoidolla viikossa tai kahdessa.

– Influenssaan on olemassa myös lääkitys, mutta kuuri pitäisi aloittaa varsin pian oireiden alkuvaiheessa.

Auttavatko D- tai C-vitamiinin tai sinkin nauttiminen?

– Ei ole vakuuttavaa näyttöä, että niistä saisi apua. Sinkistä on julkaistu vastikään artikkeli, jonka mukaan näyttö sen vaikutuksesta on varsin heikko.

– Kukin saa kokeilla näitä vaarattomia aineita kohtuuannoksina, jos kokee niistä apua saavansa. Yleisellä tasolla niitä ei voi suositella, koska näyttö puuttuu.

Entä tepsivätkö vanhan kansan kikat: hunajaa, valkosipulia ja villasukat jalkaan?

– Kyllä. Kaikki mikä helpottaa oloa, on sallittua.

Onko olemassa kikkaa, jolla influenssan voisi sairastaa nopeammin?

– Valitettavasti ei. Virustauteihin tarkoitetut antibiootitkin ovat teholtaan varsin rajallisia. Täytyy vain sairastaa ja saada immuniteetti kyseistä viruskantaa vastaan.

– Näitä tauteja sairastetaan paljon sillä tavalla, että on vain vähän väsyneempi tai nenä on vähän tukkoisempi, mutta ei tule voimakasasteista influenssatautia.