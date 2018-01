Yhteiskuntakriittisistä töistään tunnetun amerikkalaisen dokumentaristin Michael Mooren elokuva Where to Invade Next (2015) on yhden kuningasajatuksen siivittämä moni-ilmeinen ja viihdyttävä dokumentti.

Moore panee projektissaan pisteen Yhdysvaltain lähihistorian ulkopoliittiselle aggressiivisuudelle ja tuo lähinnä Eurooppaan suuntautuvalta opintomatkaltaan parannuskeinoja kotimaansa epäkohtien korjaamiseksi.

Kohdemaita ovat muun muassa Italia, Ranska, Saksa ja Suomi.

Pohjois-Afrikan Tunisisiassa saadaan tuulahdus naisten osasta vapaamielisessä muslimivaltiossa, tosin naisten osa nousee tarkempaan syyniin Islannissa. Siellä entisen presidentin Vigdis Finnbogadottirin sekä muutaman muun mielestä on lottovoitto syntyä Islantiin, jos asiaa tarkastellaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta.

Ennen vaikuttamista pitää käydä koulua, joten Moore piipahtaa Suomessa, tapaa silloisen opetusministerin Krista Kiurun ja tutustuu kouluoloihin sekä Helsingissä että Vantaalla.

Moore jaksaa ihastella maamme kouluoloja, mutta Slovenia on varsinainen paratiisi, kun mennään vähän pitemmälle eli yliopistopintojen pariin.

Perinteikkäiden brändien Ducatin ja Faber-Castellin yrityskulttuurissa painotetaan yhteispelin henkeä, Portugalissa ja Norjassa Moore hämmästelee suhtautumista huumerikollisuuteen.

Leffassa liikutaan paljolti virallisella tasolla, mutta samalla hyvin maanläheisesti, kiitos Mooren joviaalin läsnäolon. Keskeisten yhteiskunnallisten instituutioiden käytäntöjä tuuletetaan tavalla, jossa on paljon ajatuksia herättävää ammennettavaa.

Mooren matkassa kansallinen ja yleismaailmallinen kohtaavat miellyttävien tähtien alla.

Dokumenttiprojekti: Where to Invade Next. TV1 sunnuntaina 14.1. klo 23.40. Areena.