jarno mela

Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi voi tuhota vähätkin mahdollisuudet Lähi-idän rauhaan, varoittaa Palestiinan Suomen lähettiläs Taissir A.M. Al Adjouri.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuottaa uupumatta yhä uusia skandaaleja maailman uutisvirtaan. Silti kyse ei ole vain huonosta viihteestä, sillä päätöksillään maailman mahtavimman maan johtaja aiheuttaa järistyksiä kaukana muilla mantereilla.

Joulukuussa Trump ilmoitti Yhdysvaltojen tunnustavan Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtävänsä maan suurlähetystön sinne.

Palestiinan Helsingin suurlähettiläs Taissir A.M. Al Adjouri pelkää, että linjaus voi tuhota kokonaan mahdollisuuden sopuun Israelin ja Palestiinan välillä.

Sisäpoliittisista syistä Trump on tehnyt tällaisen päätöksen saadakseen ääriainesten ja Israel-lobbyn tuen.

– Se pysäyttää kaiken Yhdysvaltojen liikkeen kohti rauhanprosessia. Se on lisäksi vastoin kansainvälistä lakia, myös amerikkalaisten allekirjoittamia sopimuksia, Al Adjouri sanoo Kansan Uutisten haastattelussa.

Hän huomauttaa, että kyse ei ole yksin palestiinalaisista ja politiikasta. Jerusalem on kolmen uskonnon, kristittyjen, muslimien ja juutalaisten pyhä kaupunki.

Toistaiseksi Israelin ja Palestiinan vastakkainasettelun ytimessä on ollut palestiinalaisten itsemääräämisoikeus. Al Adjouri pitää riskinä, että Trumpin päätös sytyttää alueelle vielä uskonnollisen sodan.

– Se olisi erittäin vaarallista.

Päätöstään Trump perusteli sanomalla, että jo nyt Jerusalemissa sijaitsee merkittäviä Israelin valtion instituutioita kuten parlamentti Knesset, presidentin ja pääministerin toimistot sekä korkein oikeus.

– Eihän tämä ole se kysymys. Miehitysvallalla on toki voima tehdä, mitä se haluaa. Mutta ei se oikeuta tällaista, Al Adjouri hymähtää.

Trump myös korosti, että tunnustuspäätös ei ota kantaa Jerusalemin lopulliseen asemaan tai Israelin rajoihin.

– Hän ostaa tällä aikaa ja yrittää paikata aiheutunutta vahinkoa. En usko, että Trump on kiinnostunut ratkaisusta.

Al Adjouri arvioi, että taustalla ovat Trumpin syvät vaikeudet sisäpolitiikassa. Venäjä-tutkinta painaa päälle ja julkisuudessa kyseenalaistetaan jo hänen mielenterveyttään.

– Siksi näyttää, että sisäpoliittisista syistä hän on tehnyt tällaisen päätöksen saadakseen ääriainesten ja Israel-lobbyn tuen.

Valkoisen talon nettisivuille onkin koottu lista tahoista, jotka tukevat Trumpin linjausta. Se on kirjava kokoelma republikaanipoliitikkoja, juutalaisjärjestöjä ja äärikristillisiä herätysliikkeitä.

YK:lta tukea

palestiinalaisille

YK:ssa Valkoisen talon päätös herätti vastalauseiden myrskyn. Turvallisuusneuvostossa Yhdysvallat kaatoi veto-oikeudellaan päätöslauselman, joka olisi tuominnut ratkaisun.

YK:n yleiskokouksessa 128 maata äänesti sen puolesta, että Jerusalemin asema päätetään vasta osana rauhanneuvotteluja. Yhdysvaltojen ja Israelin rintamaan jäivät vain Togo, Mikronesia, Nauru, Palau,

Marshall-saaret, Guatemala ja Honduras.

Trumpin YK-lähettiläs Nikki Haley sanoikin amerikkalaisten panevan muistiin maat, jotka eivät ”osoittaneet heille kunnioitusta”.

Israelin oikeistolainen pääministeri Benjamin Netanjahu puolestaan julisti YK:n olevan ”valheiden talo”. Hänen kansliaministerinsä – ja maan entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs – Michael Oren vaati, että suhteet maailmanjärjestöön pitää katkaista ja karkottaa se Israelista.

Palestiinalaisten edustaja Helsingissä katsoo asiaa toiselta kantilta.

– Saimme kansainvälisen yhteisön tuen.

Al Adjouri sanoo, että palestiinalaiset aikovat vastustaa päätöstä myös kotimaassaan.

– Rauhanomainen intifada (kansannousu) kyllä ilman muuta. Toistaiseksi olemme sitoutuneet rauhanomaisiin mielenilmauksiin ja lailliseen poliittiseen vastarintaan.

Rauha mahdollinen,

mutta kauempana

Al Adjouri huomauttaa, että Yhdysvaltojen uusi linja Lähi-idässä on saanut Netanjahun hallituksen liukumaan yhä enemmän äärioikealle.

Atlantin takaa tuetaan myös palestiinalaisten talojen tuhoamista ja siirtokuntien laajentamista miehitetyllä Länsirannalla. Lähettiläs ei epäröi kutsua tätä etniseksi puhdistukseksi. Kahden valtion malli on nyt kauempana kuin ennen.

– Silti se on ainoa ratkaisu, joka voi tuoda vakautta ja turvallisuutta kaikille. Se on myös ainoa ratkaisu, jota me ajamme.

Rauha Lähi-idässä on lähettilään mielestä silti yhä mahdollinen.

Palestiinalaisten vanha kanta on, että sen pitää pohjautua neljään periaatteeseen, joihin kuuluvat oma valtio, vuoden 1967 rauhansopimuksen rajat, Jerusalem pääkaupunkina sekä pakolaisten oikeus paluuseen, myös nykyisen Israelin alueelle.

Paras tuki palestiinalaisille olisi Al Adjourin mukaan se, että Suomi ja muut Euroopan unionin jäsenmaat tunnustaisivat Palestiinan valtion. Toistaiseksi näin on tehnyt vasta kahdeksan EU-maata.

Hän muistuttaa, että rauhanneuvottelujen lopputuloksena Jerusalemista voi tulla kahden valtion pääkaupunki.

– Mutta mitä neuvotteluista jää jäljelle, jos toinen ottaa koko kaupungin.