Yle Kuvapalvelu

Viihdyttävä englantilainen minisarja Capital – rahan mahti (2015) perustuu John Lanchesterin vuoden 2008 finanssikriisin kuohujen keskellä tapahtuvaan romaaniin. Pääomavirtojen lisäksi nimi viittaa pääkaupunkiin, tässä tapauksessa Lontooseen. Sen monikulttuurisuus elää sarjan tapahtumissa nautittavan eläväisenä. Juonikuvio saa varsinaisen sytykkeen oudosta korttikampanjasta.

Alkutapahtumissa mennään vauhdilla rahamaailmaan pyhättöön Cityyn. Joulu ja vuodenvaihde lähestyvät, kiirehtijä on Roger, eräs sarjan päähenkilöistä (Toby Jones): hän luottaa joulupukkia enemmän bonuksiin. Et usko, miten vähän miljoonalla nykyisin saa, valistaa Roger vaimoaan (Rachael Stirling), joka pitää puolison myöhäisillan esitelmää kehnona esileikkinä. Kaksikolle on luvassa sarjan käänteissä kunnon vuoristorata.

Tapahtumat keskittyvät saman kadun varrella asuvan etnisesti kirjavan porukan vaiheisiin. Peribrittien lisäksi joukkoon kuuluvat maahan kotiutunut pakistanilainen yrittäjäperhe, puolalainen remonttireiska (Radoslaw Kaim), unkarilainen kotiapulainen (Zrinka Cvitesic) sekä laittomasti maassa oleskeleva zimbabwelaisnainen (Wunmi Mosaku). Ensimmäisen jakson tärkeimpiä hahmoja on ikääntynyt ja sairasteleva leskinainen (Gemma Jones).

Muitakin on joukossa, jonka runsaus ja värikkyys on innoittanut alkuperäisromaanin kohdalla vertauksiin englantilaisen kirjallisuuden suureen klassikkoon Charles Dickensiin – sarjan valossa (tarinan kaari, henkilöhahmot, ihmiskuva, tunnelmat) kelpo rinnastus.

Peter Bowker on tehnyt aikamme globaalilla hermolla sykkivän sävykkään ja jäntevän käsikirjoituksen. Siihen Euros Lynin ohjaus on saanut nautittavan otteen ihmissuhdepuolella. Sarja vakuuttaa ennen muuta kollektiivisella näyttelijätyöskentelyllään.

Capital – rahan mahti. Osat 1–3TV1 keskiviikkoisin klo 22.00. Uusinnat la 13.1. klo 23.45, la 20.10. klo 00.10 ja la 27.10 klo 00.15. Areena 30 päivää.