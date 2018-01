All Over Press/Dan Steinberg

Kaksikko Larry David – Jerry Seinfeld teki comebackin kilpailevissa palveluissa.

Television alkuperäistuotannot siirtyvät entistä enemmän perinteisiltä kanavilta Internetissä toimivien suoratoistopalveluiden omistukseen. Suomessa paikkansa suosituimpina ovat toistaiseksi vakiinnuttaneet Netflix ja HBO Nordic, joista molemmilla on laajalti itse tuotettua alkuperäistarjontaa. IP-osoitteen piilottavat tietoturvapalvelut ovat yleistyneet, jotta katsojat pääsisivät käsiksi myös ulkomaisten palveluiden katalogeihin, mutta tässä artikkelissa esitellään mielenkiintoisimmat uutuudet kotimaisissa ohjelmakirjastoissa.

Koomikko kanavoi kollegaansa haudan takaa

Modernin dokumenttielokuvan paradoksi – eli täysi epäselvyys siitä, onko näkemämme ylipäätään tarkoitettu todenmukaiseksi – on Jim & Andyn hallitseva ominaisuus. Netflixin tuore dokumentti on rakennettu pitkälti videomateriaalista, jota kulissien takana kuvattiin vuonna 1999, kun Jim Carrey näytteli idoliaan Andy Kaufmania Man on the Moon -elokuvassa.

Minisarja Five Came Back käy läpi toisen maailmansodan vaiheita viiden sotapropagandaa tehneen Hollywood-ohjaajan kautta.

1970- ja 80-luvuilla työskennellyt Kaufman oli anarkistinen nero, joka rääkkäsi yleisöä tempauksillaan ja pakotti maailman hyväksymään epäkomediansa. Katsojia huijattiin häikäilemättömästi, ja sketsit olivat epämukavia ja kaavattomia. Kaufmanin lahja kulttuuriselle tasa-arvolle oli työ, jonka hänen luotaantyöntävä hahmonsa teki. Hän provosoi yleisöä konservatiivisuuden karikatyyrillä, joka toi esiin yhteiskunnan epäkohtia tekeytymällä niiden palvojaksi.

Tätä esittäessään Carrey vei metodinäyttelemisen vaarallisiin ulottuvuuksiin asti päästäkseen taiteilijan mielen sisään. Aikalaiset toteavat dokumentissa monta kertaa, että välillä tuntui kuin aito Kaufman olisi herännyt.

Kaufmanin mysteeri on populaarikulttuuria kauneimmillaan. Jim & Andy rakentaa tätä samaa mysteeriä nyt Carreyn ympärille. Dokumentti esittää muun muassa, että Carreyn ja vapaapainija Jerry Lawlerin välille olisi kehittynyt riitaisa suhde, joka karkasi käsistä. Epäselväksi jää, onko suhde ollut yhtä lailla show-miesten silmänlumetta kuin Kaufmanin ja Lawlerinkin väliset konfliktit. Onko koko dokumentti vain uusi pala huijausten pelissä?

Voimakaksikko kilpailee eri kanavilla

Comebackeja tekevät televisiosarjat ovat yleinen ilmiö. Suurimman huomion kategoriassa on saanut Showtime-kanavan tuottama jatko legendaariselle Twin Peaksille, mutta peliä pelaavat muutkin. Haudasta nousi myös Larry Davidin luoma kulttisarja Curb Your Enthusiasm.

Alun perin HBO:n tavalliseen kaapelitarjontaan tehty komediasarja oli kerännyt kuuden vuoden taukonsa aikana uuden fanipohjan televisioyhtiön suoratoistopalvelun avulla, joten viime vuoden lopulla yleisö sai kaipaamansa yhdeksännen tuotantokauden. Entiseen tapaansa David näyttelee fiktiivistä versiota omasta itsestään ja kohtaa tilanteita, jotka on rakennettu pääasiassa improvisoiden.

Uuden kauden kehyskertomuksessa David murskaa tabuja kirjoittamalla Fatwa!-nimisen Broadway-musikaalin ja joutumalla itse Ajatollahin vainon kohteeksi. Sarja on onneksi säilyttänyt vanhan teränsä.

David oli 1990-luvulla toinen suositun Seinfeld-sarjan luojista. Kaksikon toinen osapuoli Jerry Seinfeld vaikuttaa nykyään kilpailevassa suoratoistopalvelussa. Koomikoita, kaaroja ja kahvia alkoi Sonyn lanseeraamassa Crackle-palvelussa jo 2012, mutta Netflix osti sarjan oikeudet viime viikolla. Jatkossa Netflixin tarjonnassa tullaan näkemään myös tämän poikkeuksellisen talk show’n uusia jaksoja.

Koomikoita, kaaroja ja kahvia on miltei selittämätöntä arkipäivän riemua. Nimi kertoo kaiken. Seinfeld menee kahville aina eri autolla ja aina eri koomikon kanssa. Toimituksen lomassa ratkotaan tavallisia pieniä asioita kuten elämän tarkoitusta.

Hollywoodin propagandakoneisto esittäytyy

Netflixin yllättävin kulttuuriteko viime vuoden aikana oli minisarja Five Came Back. Dokumentti käy läpi toisen maailmansodan vaiheita viiden sotapropagandaa tehneen Hollywood-ohjaajan kautta. Käsittelyyn ovat päässeet John Ford, John Huston, William Wyler,

George Stevens, Frank Capra, luokkaristiriidat ja elokuvan petollisuus.

Vielä suurempi kulttuuriteko on Netflixin ratkaisu julkaista tarjonnassaan itse tuottamansa sarjan lisäksi myös kaikki siinä käsitellyt sotaelokuvat. Tarinat löytävät kontekstin paremmin, kun aiheesta kiinnostuneella katsojalla on mahdollisuus nähdä myös teokset, joita puidaan.

Itsenäisenä sarjana Five Came Back ei ole mestariteos. Sen pateettinen tunnelma mahtipontisine musiikkeineen ja ajoittain tyhjänpäiväisiä näkemyksiä tarjoavine haastateltavineen alkavat nopeasti pitkästyttää. Elokuvana huomattavasti parempi on samasta aiheesta kertova ranskalaisdokumentti From Hollywood to Nuremberg vuodelta 2012 – jo pelkästään senkin takia, että siinä mukaan on otettu myös aiemmin mainittuja ohjaajia radikaalimpi ja särmikkäämpi Samuel Fuller.