Berliinin Neuköllnin kaupunginosalla oli joskus huono maine, nykyisin aluetta luonnehditaan trendikkääksi. Siitä huolimatta saksalainen sarjauutuus 4 Blocks – veriveljet (2017) ei liiemmin houkuttele noille kulmille.

Tytöt, rahapelit, kokaiini ja suojelurahat – siinä neljä peruskiveä, joilla Toni (Kida Khodr Ramadan) ja pikkuveli Abbas (Veysel Gelim) pyörittävät menestyksekästä rikollista bisnestään. Hyvin erilaisen veljeskaksikon vanhempi osapuoli ilmaisee pariin otteeseen halunsa siirtyä lailliseksi yrittäjäksi. Mahdollisuuden on tähän mennessä estänyt vielä väliaikainen oleskelulupa.

Menevästi, mutta ei helppohintaisen toimintapitoisesti kerrottu aloitusjakso pohjustaa tavallista kiinnostavamman suurkaupunkilaisen rikosnäyttämön: keskushenkilöt ovat lähtöisin Libanonista.

Saksalaissarjassa on alkulämmittelyjen perusteella kohtuullinen katu-uskottavuus sekä elävästi kuvattuun kaupunkimiljööseen, rikoksen maailmaan että suhteessa konnaveljesten kulttuuriseen taustaan. Jälkimmäisestä puolesta käy selväksi muun muassa se, miten perhe on kaikki kaikessa ja sen puitteissa mies nainen -akselilla rooliasetelmat selkeät.

Poliisi on vielä paljolti taustalla, mutta dramaattinen käänne jakson lopussa muuttaa jatkossa varmasti asetelmia. Kiinnostavaa on myös nähdä, miten maahanmuuttokysymys etenee. Pari kohtausta osoittaa, miten Saksan passi on rikollisliigan johtajalle ja hänen vaimolleen iso juttu.

Yksi kohtuullisen tiukkapotkuisesti käynnistyvän rikos- ja jännityssarjan käsikirjoittajista on ohjaaja Marvin Kren.

