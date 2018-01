Johanna Kerola

Esteetön kulttuuritila remontoidaan Helsingin Suvilahteen, kunhan rahoitus varmistuu.

– Koko hommahan lähti halusta työllistää mun pikkuveli, kertoo Loukon puuhanainen Hanna Räty.

– Työhaluiselle ja -kykyiselle cp-vammaiselle, itsenäiseen elämään kykenevälle veljelle ehdotettiin eläkepäätöstä ja turhauduin siitä tosi paljon.

Siitä se ajatus sitten lähti. Ensin syntyi esteetön teatteriryhmä ja siitä idea laajeni omaan tilaan.

Alakulttuurikeskus Loukko tulee olemaan keikka-, klubi- ja tapaamispaikka. Loukko tulee olemaan fyysisesti esteetön ja noudattamaan toiminnassaan turvallisen tilan periaatteita. Siis: ei natseja, ei syrjintää, ei seksismiä.

Mukana on noin kymmenhenkinen aktiivien porukka.

ILMOITUS

– Koko työryhmän yhteinen iso ajatus on turvallisen tilan luominen. Tila, johon voi kasata erilaisia ala- ja vaihtoehtokulttuureja ja marginaaliryhmiä, jotka muuten helposti jäävät olemassaolevan kulttuuritoiminnan ulkopuolelle.

Unelmien Loukko on Rädyn mukaan kokoava paikka, joka nostaa turvallisen tilan käsitettä ja sosiaalisen ja fyysisen esteettömyyden periaatetta niin, että se lopulta muuttuisi tarpeettomaksi.

Talkooporukka odottaa pääsevänsä hommiin

Loukolle löytyi tila Suvilahden entiseltä voimala-alueelta, Oranssi ry:n yläkerrasta.

– Meidän on tarkoitus remontoida tila Oranssin jo vuosia sitten tekemän suunnitelman mukaan ja ottaa käyttöön, Räty kertoo.

– Tulossa 180-neliöinen yleisötila, henkilökunnan tiloja ja ravintolakelpoinen keittiö.

Tila on toiminut tähän asti lähinnä varastona, mutta pohjat ilmastoinnille on jo tehty ja vedet ja sähköt on vedetty.

– Paljon kallista ja näkymätöntä työtä on jo tehty Oranssin toimesta. Seuraavat isot investoinnit ovat ilmastointilaite ja sen asentaminen ja ramppi, jotta saamme oman esteettömän sisäänkäynnin.

Käytännössä kaikki seinistä ulospäin vaatii remonttia.

– Meillä on aika iso talkoolaisporukka joka odottaa pääsevänsä hommiin. Siellä on paljon pintaremonttia ja ikkunoiden laittamista ja raivaus- ja roudaustyötä, jota päästään tekemään toivottavasti kevään mittaan.

Rahoituskampanja

Esteetöntä alakulttuurikeskusta varten perustettiin rahoituskampanja viime syyskuussa. Mesenoimaan pääsee pienimmillään viidellä eurolla.

Kampanjan minimitavoite oli 10 000 euroa, jolla mahdollistetaan yhden ihmisen työskentely hankkeessa.

– Tuotan tätä aika täyspäiväisesti tällä hetkellä. Pyöritän rahoitushankintaa ja mesenaattikampanjaa, olen tehnyt verkostointihommaa, verkkosivut ja konseptoinut kevään ohjelman.

– Tänään meni 14 000 rikki ja seuraava etappi on 15 000, jolla päästäisiin tekemään keittiöön lattiaa, Räty kertoo.

Loukon mesenaattikampanja päättyy ensi maanantaina.