Kommentti: Lasten ja nuorten ongelmiin ei puututa ajoissa

Säästetään, säästetään ja vielä kerran kunnissa säästetään palveluista, jotka tukevat lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Myös valtio on osallistunut voimallisesti lasten ja nuorten syrjäyttämiseen leikkaamalla koulutuksesta.

Tehokkaimmaksi lääkkeeksi syrjäyttämisen ehkäisyssä on todettu tuoreessa Sitran ja THL:n tekemässä tutkimuksessa koulutus.

Tämä on tiedetty pitkään, mutta Sipilän hallitukselle oppi ei ole mennyt perille.

Tiedetään ja hallitus tietää, että 20–24-vuotiaista suomalaisnuorista lähes viidennes ei opiskele, työskentele tai suorita asevelvollisuutta eli heidät lasketaan niin sanottuihin NEET-nuoriin, Neither in Education nor in Employment or Training.

Koulutuksen lisäksi pitäisi satsata perheisiin. Tutkimuksessa nostetaan esimerkkinä kustannuksista vuoden 2015 lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kokonaiskustannukset.

Ne olivat noin 745 miljoonaa euroa. Tällöin 17 664 alle 21-vuotiasta oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa keskimäärin 42 000 euron kustannusta jokaista kodin ulkopuolelle sijoitettua kohden.

Tästä luvusta kuitenkin puuttuu esimerkiksi lastensuojelun avohuollon kustannukset, terveyspalvelujen ja oppimisen tuen kustannukset sekä mahdolliset asumis-, toimeentulo- ja työmarkkinatuet.

Entä jos syrjäyttämiseen huvenneista rahoista valtaosa pystyttäisiin käyttämään perheiden ja nuorten tukemiseen?