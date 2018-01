Yle Kuvapalvelu/Frank Eller

Teema Fem jatkaa merkittävien historiallisten dokumenttien esittämistä. Viime vuonna nähtyjen Euroopan juutalaisten tarinan ja Kuuban tarinan jälkeen on vuorossa kymmenosainen Vietnamin sota (The Vietnam War, 2017). Amerikkalaista tuotantoa olevan laatudokkarin käsikirjoittaja on Geoffrey C. Ward, ohjaajia ovat Ken Burns ja Lynn Novick.

Monipuolisuus, analyyttisyys, iskevyys. Nämä piirteet kelpaavat luonnehtimaan kahta ensimmäistä jaksoa, ja näillä linjoilla juttu varmasti etenee myös jatkossa. Rungon muodostavat monissa vastaavissa yhteyksissä hyväksi todettu käytäntö eli haastattelujen ja elävästi hyödynnetyn arkistomateriaalin dynaaminen käyttö. Tärkeä osatekijä on suomeksi käännetty selostusteksti.

Vietnamin sota -sarja auttaa varmasti ymmärtämään entistä perusteellisemmin yhtä viime vuosisadan ”ruminta” sotaa, joka jakoi kansakunnan, kuten eräs haastateltu johdannossa toteaa. Sanotaan, että vasta aivan viime aikoina suuret yhdysvaltalaiset ikäluokat ovat alkaneet kysellä, mitä oikein tapahtui. Vastaava hämmennys tuskin on vaivannut omalla maaperällään taistelleita vietnamilaisia.

Pohjoisen kommunistijohtajan vaiheissa on kiehtovia ja vähemmän tunnettuja käänteitä.

Ensimmäinen jakso taustoittaa Vietnamin historiaa sadan vuoden ajalta. Käytännössä se tarkoittaa, että ennen amerikkalaisten tuloa olivat ranskalaiset siirtomaavaltiaat. ”Me olimme heidän mielestään alempiarvoista kansaa, ja siksi he olivat keskuudessamme niin vihattuja”, näin toteaa Etelä-Vietnamin armeijassa aikoinaan taistellut haastateltu.

Jo alkutapahtumissa nousee esiin koko Vietnamin historian kannalta keskeinen nimi, Ho Chi Minh (”Hän joka valistaa”, 1890–1969). Pohjoisen kommunistijohtajan vaiheissa on kiehtovia ja vähemmän tunnettuja käänteitä (varsinkin suhteessa amerikkalaisiin), jotka tässä saavat laajempaa perspektiiviä. Olennainen vaikuttaja Vietnamin kehitykselle 1940-luvulta 1960-luvun alkuun olivat kylmän sodan jyrkät osapuoliasetelmat.

ILMOITUS

Hon ohella maineikas kenraali, kansainvälisesti arvostettu sotastrategi Giap (1911–2013) saa lähemmän tarkastelun, samoin vastapuolen eli Etelä-Vietnamin ensimmäinen presidentti Diem (1901–1963). Leslie Gelb Yhdysvaltain puolustusministeriöstä antaa aika tyhjentävän selityksen sille, miksi Yhdysvallat oli käytännössä jo 1950-luvulla kiinteästi mukana Vietnamin sisällissotatyyppisessä konfliktissa ja saman tien Diemin talutusnuorassa.

Toinen osa keskittyy 1960-luvun alun yhdysvaltalaisen valtapolitiikan ympärille ja ensin John F. Kennedyyn. Eräs kiinnostava detalji: JFK murhattiin 22. marraskuuta 1963, Etelä-Vietnamin Diem kolme viikkoa aiemmin.

Historia: Vietnamin sota. Osat 1-10. Teema Fem tiistaina klo 21.00. Uusinta perjantaina 12.1. klo 13.30. Areena 90 päivää.