Lehtikuva/Jussi Nukari

Pirkko Mattila kertoi, ettei keskustele julkisuuden kautta.

Keskustelu työttömyysturvan aktiivimallista on roihunnut nyt kaksi viikkoa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat hiljaa. Vastuuministereistä työministeri Jari Lindström (sin.) on osallistunut keskusteluun sen verran, että on tyrmännyt hätääntyneiden hallituskumppaneiden paikkausehdotukset.

Lindström on myös vahvistanut, että niin sanottu aktiivimalli kakkonen, aktiivisen työhaun malli tulee hallituksen pöydälle tänä vuonna.

Varsinainen vastuuministeri on niin ikään sinisiä edustava sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Hän tuli viimein maanantaina esiin sen verran, että ilmoitti Ylen haastattelussa, ettei käy keskustelua julkisuuden kautta.

Hallituksessa ei ole käynnissä nyt neuvotteluja, joiden perusteella mallin soveltamisesta tai mahdollisesta muuttamisesta voisi sanoa jotain varmaa, Mattila totesi.

Keskustelu ei maistunut joulukuussakaan



Mattila oli haluton keskustelemaan itse esittelemästään asiasta myös silloin, kun lakia vasta käsiteltiin eduskunnassa. Lain ensimmäisen käsittelyn keskustelua käytiin joulukuun alussa perjantai-iltana opposition jäsentenvälisinä. Erityistä pahennusta herätti, että Mattila twiittasi samaan aikaan olevansa matkalla savusaunaan.

Tuolloin asia jätettiinkin pöydälle ja keskustelua jatkettiin maanantaina 11.12. päivällä. Tuolloin Mattilan käyttämistä puheenvuoroista syntyy vaikutelma, että hän oli pitkälti pihalla koko asiasta.

”Tulen seuraamaan tarkasti”



Mattila selvitti esityksen taustaa ja kehui sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaehdotusta, jonka mukaan lain vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää. Itse eduskunnalle marraskuussa lähettämässään kirjeessä hän kuitenkin tyrmäsi esitykset aktiivisuusedellytyksen laajentamiseksi.

– Tässä eduskunta edellyttää hallitusta seuraamaan tämän lain vaikutuksia. Tämän pohjalta on helppo toimia. Voin vakuuttaa teille, että tulen seuraamaan tarkasti, mitä tämän hallituksen esityksen jälkeen tapahtuu, kun tämä laki astuu voimaan. Tässä on mahdollisuuksia: selvitystyöhanke, selvityshenkilö. Tätä pitää nimenomaan kehittää, Mattila sanoi ennen kuin ryhtyi kertomaan, että omassakin perheessä on ollut työttömyyttä.

”Kohtaamisia tarvitaan lisää”



– Olen iloinen, että tämä yhteiskunta on tarjonnut kuitenkin mahdollisuuden eteenpäin, ja olen aivan samaa mieltä siitä, että rangaistuksen sijaan me tarvitsemme kohtaamisia. Niitä me tarvitsemme lisää. Siltä pohjalta sanoisin, että tämän aktiivimallin ei pidä olla vain niin, että puhutaan työttömän aktiivimallista, vaan puhutaan kokonaisuudessaan työllisyyden aktiivimallista.

Mattilan mukaan malli haastaa myös TE-palvelut kehittämään omia toimintojaan. Samaan aikaan työvoimahallinnon väkeä on kuitenkin vähennetty ja ”työllistymistä edistävien palveluiden volyymi kokonaisuutena ei työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan välttämättä kuitenkaan kasva kuluvaan vuoteen verrattuna”, totesi sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään aktiivimallista.

Kehittää pitää, mutta entistä pienemmällä henkilökunnalla ja korkeintaan entisellä rahamäärällä, vaikka asiakkaiden ja palvelujen tarve nousee moninkertaiseksi. Siinä on ministerillä seuraamista.