Elena Favillin ja Francesca Cavallon Iltasatuja kapinallisille tytöille on toisenlainen iltasatukirja tytöille, yhtä hyvin pojille ja isommillekin ihmisille.

Kirja on alunperin toteutettu joukkorahoituksella: tekijät kokosivat yli miljoona dollaria yli 70 maasta. Kuvituksen ovat toteuttaneet 70 naista ympäri maailmaa.

Itse asiassa kirjassa ei ole satuja ensinkään. Siihen on koottu sata tytön tai naisen tositarinaa. Osa on historiasta tuttuja, osa on jäänyt suurmiesten varjoon. Yhteistä kaikille on se, että päähenkilöt ovat tehneet jotain erityistä omista lähtökohdistaan, omassa yhteisössään.

Vilttitossu ryhtyy superkiltiksi ja auttavaiseksi.

”Tyttöjen on tärkeää ymmärtää, millaisia esteitä heidän tiellään yhä edelleen on. Täsmälleen yhtä tärkeää heidän on tietää, että nuo esteet eivät ole ylitsepääsemättömiä. Esteet voi paitsi voittaa, niitä voi myös raivata pois tieltä jälkipolvia varten, niin kuin tämän kirjan suurnaiset ovat tehneet”, kirjoittavat tekijät esipuheessaan.

Kirja esittelee tienraivaajia ihmiselämän monilta alueilta: tieteen ja taiteen tekijöitä, urheilijoita, poliitikkoja, vapaustaistelijoita, naisasianaisia, arkkitehteja, merirosvoja. Yhteistä on ollut se, että joku lähipiirissä on kannustanut heitä eteenpäin elämässä valitsemallaan tiellä, ympäristön ennakkoluuloista välittämättä.

Jokainen meistä voi olla ratkaiseva kannustaja jonkun lapsen elämässä, asiat ovat usein pienestä kiinni.

Tarinat on lyhyitä ja tiiviitä, ne herättävät ainakin isomman lukijan kiinnostuksen etsiä lisää tietoa kirjan sankareista. Heidän esimerkkinsä osoittaa, että jäykät sukupuoliroolit voivat jättää ison osan ihmiskunnan lahjakkuuksista käyttämättä.

Sisarkateus on usein perhedynamiikan ehtymätön moottori. Joulu on juhlista pahimpia sen aktivaattoreita: entäpä, jos joku muu saakin enemmän tai parempia lahjoja?

Sinikka ja Tiina Nopolan Vilttitossu päättää hoitaa tänä jouluna homman kotiin. Vanhemmat vihjailevat, että tontut tarkkailevat ikkunoiden takana lasten käyttäytymistä. Vilttitossu ryhtyy superkiltiksi varmistaakseen suuremman lahjapinon kuin siskonsa Heinähattu, joka on aina niin sanotusti kiltti.

Muutaman päivän kestää pyyteetöntä siivoamista ja auttavaisuutta, mutta aattoiltana pettymys purskahtaa pintaan: Heinähattu ja Vilttitossu saavatkin yhtä monta lahjaa. Vilttitossulta menee hermo.

Vilttitossu lähtee ulos jäähylle ja törmää siellä tuttuun poliisi Isonapaan. Tämä ei ollut saanut yhtään lahjaa, mikä saa Vilttitossun todella ihmettelemään, onko Isonapa ollut todella tuhma.

Tarina kyseenalaistaa ulkokultaisen kiltteyden merkityksen, tontuilla ja joulupukilla uhkailun. Ihmisen arvoa ei mitata lahjojen antamisen tai saamisen määrällä, yhdessä oleminen on joulussa tärkeintä. Kattilakosken perheen kuusen ympärille mahtuvat myös naapurin Halibullenin neidit sekä poliisit Rillirousku ja Isonapa.

Elena Favilli, Francesca Cavallo: Iltasatuja kapinallisille tytöille. Suomentanut Maija Kauhanen. Kustantamo S&S 2017. 200 sivua.

Sinikka Nopola, Tiina Nopola: Heinähattu, Vilttitossu ja jouluvintiö. Kuvittanut Salla Savolainen. Tammi 2017. 88 sivua.