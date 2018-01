Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Työnantajien heikennysesitykset olivat viimeinen pisara Teollisuusliitolle, joka päätyi turvautumaan työtaisteluun mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakon piirissä on noin 5 000 työntekijää. Työtaistelu alkaa maanantaina 22.1. kello 6.00 ja päättyy 29.1. kello 5.59, ellei sitä ennen päästä Teollisuusliittoa tyydyttävään ratkaisuun.

Mekaanista metsäteollisuutta koskeva sopimus päättyi jo marraskuun lopussa. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat Teollisuusliiton mukaan sujuneet todella nihkeästi, vaikka liitto julisti alalle ylityökiellon ennen joulua.

– Ihmettelen, miksi järkevä sopiminen järjestäytyneiden työnantajien kanssa ei onnistu. Metsäteollisuus ry:n tapa neuvotella on sellainen, että jos kaikki heidän vaatimuksensa eivät mene läpi, sopimusta ei synny. Eihän tällainen menettely ole nykyaikaa, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Jari Nilosaari ihmettelee.

Työnantaja ajaa direktio-oikeuden laajentamista vuosiloman jakamiseen

Työnantajapuoli on tuonut mekaanisen metsän neuvottelupöytään ison tukun heikennysesityksiä, kuten työnantajan laajemman direktio-oikeuden vuosiloman jakamisessa sekä 21 viikkotyövuoron käyttöönoton nykyisiä sopimusmääräyksiä huomattavasti huonommin ehdoin.

– Samoin on esitetty heikennyksiä seisokkiajoista maksettaviin korvauksiin sekä arkipyhistä ja sairausajalta maksettavaan palkkaan. Niin ikään työnantajat ovat tarjonneet runsaasti muitakin heikennysesityksiä, joita emme tietenkään voi hyväksyä, Nilosaari painottaa.

Maanantaina 22.1. alkava lakko on suunnattu pääosin yrityksiin, joilla on kytkös Metsäteollisuus ry:n hallintoon tai neuvottelijoihin. Lakon piirissä on muun muassa vaneritehtaita ja sahoja, sekä muita tuotantolaitoksia ja niiden tuotantoa tukevia yrityksiä.