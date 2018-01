Yle Kuvapalvelu

Howard Hawksin ohjaamassa dekkari- ja film noir -klassikossa Syvä uni (The Big Sleep, 1946) on arvossaan niin sanottu kovaksi keitetty sanailu.

Pohjana on amerikkalaisen rikoskirjallisuuden arvostetuimpiin tekijöihin kuuluvan Raymond Chandlerin romaani. Leffakäsikirjoituksen tehneeseen työryhmään on kuulunut muun muassa tuleva nobelisti William Faulkner.

Juonikuvioon on taiteiltu kohtuullisen sotkuinen rikosvyyhti. Murhia, muita äkkikuolemia ja erilaisia välistävetoja tulee kuin liukuhihnalta. Humphrey Bogart näyttelee yksityisetsivä Philip Marlowea, jolla riittää vientiä sekä konnien että donnien parissa. Tarinan kannalta jälkimmäiset ovat kiinnostavampia.

Kiristäjä on saanut nakukuvillaan otteen rikkaasta perheestä. Peukaloa ahkerasti imevä sensuelli Carmen (Martha Vickers) on pikkusisar, vanhempi sisko (Lauren Bacall) käyttäytyy siivommin ja on leffan naispäähenkilö.

1960-luvun suosikkisarjan Peyton Place tähdistöön kuulunut Dorothy Malone tavataan pikkuroolissa kirjakaupan myyjänä. Tätä näkyvämpi ja kiinnostavampi hahmo on konepistoolitulessa käryävän kasinopomon (John Ridgely) kovisvaimo (Peggy Knudsen).

Kuten viikko sitten esitetyssä Kirjavassa satamassa (1944), myös tässä avioliittoon siviilissä 1945 päätyneiden Bogartin ja Bacallin kohtauksissa on nautittavaa sähköä.

Syvä uni. Teema Fem torstaina 4.1. klo 21.00.