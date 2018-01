Lehtikuva/Nicholas Kamm

Kirjan mukaan Trump kauhistui, kun tajusi voittaneensa vaalit.

Yhdysvaltain politiikan ykköskohu on keskiviikosta lähtien kohdistunut toimittaja Michael Wolffin kirjasta Fire and Fury: Inside the Trump White House julkaistuihin ennakko-otteisiin. Kirja ilmestyy ensi viikon tiistaina.

Kirja merkitsee lopullista välirikkoa presidentti Donald Trumpin ja hänen entisen päästrateginsa Steve Bannonin välillä, sen verran rajuja väitteitä Bannon esittää.

Mutta ennakko-otteet sisältävät paljon muutakin dramaattista. Seuraavassa kooste kovimmista väitteistä.

Myrkyttämistä pelkäävä Trump vaatii, ettei kukaan saa koskea hänen hammasharjaansa.

Trump säikähti voittoaan

1. Wolffin kirjan mukaan ei Trump itse eikä hänen kampanjahenkilöstönsä uskonut marraskuussa 2016 voittoon. Trumpia se ei edes haitannut, koska hän katsoi kampanjan vahvistaneen liiketoimiaan ja brändiään sekä vauhdittavan hänen suunnitelmiaan uuden tv-kanavien ketjun perustamisesta.

ILMOITUS

Kun vaali-iltana alkoi käydä ilmi, että Trump voittaa, Trump ”näytti siltä kuin hän olisi nähnyt aaveen. [Trumpin vaimo] Melania puhkesi kyyneliin, ja ne eivät olleet ilon kyyneliä”.

Steve Bannon kertoi havainnoineensa, miten yhden tunnin aikana ”hämmentynyt Trump muuttui epäuskoiseksi Trumpiksi ja sitten kauhistuneeksi Trumpiksi. Mutta sitten tapahtui lopullinen muodonmuutos. Äkkiä Donald Trumpista tuli mies, joka katsoi ansainneensa Yhdysvaltain presidentin tehtävän ja uskoi olevansa täysin pätevä sitä hoitamaan.”

Trump vihainen virkaanastujaisissa

2. Kirjan mukaan Trumpilla ei ollut mukavaa virkaanastujaisissaan.

Häntä suututti, että A-luokan tähdet eivät suostuneet osallistumaan tapahtumaan, hän ei pitänyt majapaikastaan, ja ”selvästikin riiteli vaimonsa kanssa, joka näytti olevan kyynelten partaalla”.

3. Wolffin mukaan Trump piti Valkoista taloa ärsyttävänä ja jopa vähän pelottavana paikkana.

Ensimmäisenä presidenttinä John F. Kennedyn jälkeen Trump nukkui eri huoneessa kuin vaimonsa. Heti alkuun hän vaati sinne kaksi lisätelevisiota yhden siellä olleen lisäksi. Hän vaati myös lukkoa oveen, mistä syntyi kiista turvallisuuspalvelun kanssa.

Myrkyttämistä pelkäävä Trump vaatii, ettei kukaan saa koskea hänen hammasharjaansa. Hän haluaa myös itse sijata vuoteensa.

Ivanka tähtää presidentiksi

4. Perheyhtiön taustansa mukaisesti Trump aikoi Wolffin mukaan nimittää vävynsä Jared Kushnerin kansliapäällikökseen. Kirjan mukaan konservatiivinen kolumnisti Ann Coulter oli lopulta se, joka sai taivuteltua Trumpin luopumaan ajatuksesta.

5. Kirjan mukaan Trumpin tytär Ivanka Trump ja tämän puoliso Jared Kushner lähtivät presidentin neuvonantajiksi satsatakseen tulevaisuuteen. He olivat sopineet, että jos tilaisuus aukenisi, pariskunnasta Ivanka pyrkisi presidentiksi. Hänen mielestään olisi hauskaa, että ”ensimmäinen naispresidentti ei olisikaan Hillary Clinton, vaan Ivanka Trump”.

Wolffin mukaan Bannon oli kauhuissaan, kun hän kuuli ”Jarvankaksi” kutsumansa parivaljakon sopimuksesta.

6. Wolff kirjoittaa, että Ivanka Trump suhtautuu isäänsä ”viileydellä, jopa ironialla”. Ivanka vitsailee ystävilleen Donald Trumpin hiustyylistä, jonka hän kertoo luodun hiustensiirtokirurgialla sekä Just for Men -sarjan hiusvärillä.

Bannon, Trump ja Venäjä

7. Ensimmäisenä uutiseksi Wolffin kirjasta nousi Bannonin tyly arvio Trumpin kampanjan kärkimiesten tapaamisesta venäläisen asianajajan kanssa Trump Towerissa kampanjan aikana, vuoden 2016 kesäkuussa.

Tapaaminen on yksi keskeisistä kysymyksistä erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkimuksissa, joissa selvitetään Venäjän vaikutusta vaaleihin. Siihen osallistuivat Trumpin poika Donald Trump Jr., Jared Kushner sekä kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Välikäsien kautta oli kerrottu, että venäläisellä asianajajalla olisi kompromettoivaa tietoa Hillary Clintonista.

Kirjassa Bannon sanoo, että FBI:tä olisi pitänyt välittömästi informoida tapaamisesta. Oli myös virhe, että tapaamiseen ei otettu mukaan juristeja.

Bannonin mukaan tapaaminen oli ”maanpetoksellista, epäisänmaallista ja paska juttu”. Hänen mukaansa myös vanhemman Donald Trumpin on täytynyt tietää tapaamisesta etukäteen.

Bannonin mukaan oikeusministeriön tutkimus Trumpin ja Venäjän yhteyksistä tulee keskittymään rahanpesuun ja ”Don Junior tullaan murskaamaan valtakunnallisessa tv:ssä kuin munankuori”.

Lehtikuva/Joe Raedle

Flynn arvasi ongelman

8. Wolffin mukaan Trumpin ensimmäinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn osasi ennakoida, että hänen venäläisiltä vastaanottamansa 45 000 dollarin luentopalkkio voi vielä muodostua ongelmaksi.

Flynn oli kuitenkin olettanut, ettei Trump voita, jolloin kukaan ei välitä ryhtyä kaivelemaan asiaa. Nyt Flynnin ja Venäjän suurlähettilään yhteydet ovat yksi tutkinnan kohteista.

Trump ei tiedä tavoitteitaan

9. Valkoisen talon apulaiskansliapäällikkönä viime maaliskuun loppuun toiminut Katie Walsh kertoi Wolffin mukaan, että Trumpin kanssa työskenteleminen on ”sama kuin yrittäisi selvittää, mitä lapsi haluaa”.

Wolff kertoo Walshin kysyneen kysyneensä virkakauden kuudennella viikolla Kushnerilta, mitkä ovat Trumpin kolme tärkeintä tavoitetta. Kushner ei osannut vastata, vaan sanoi: ”Niin, meidän pitäisi varmaan keskustella siitä”.

10. Kaikki Valkoisessa talossa puhuivat Wolffin mukaan pahaa toisistaan.

Presidentti itse nimitti ensimmäistä kansliapäällikköään Reince Priebusia ”heikoksi ja lyhyeksi”, Bannonia ”epälojaaliksi ja nuhruiseksi”, Kushneria mielistelijäksi, lehdistöpäällikkö Sean Spiceriä typeräksi ja tiedottaja Kellyanne Conwayta itkupilliksi.

Suhde Murdochiin

11. Wolff kuvailee Trumpin suhdetta mediamoguli Rupert Murdochiin ihailevaksi.

Murdoch oli luvannut tulla käymään Trumpin luona vaali-iltana. Kun muut vieraat alkoivat jo tehdä lähtöä, Trump vaati heitä odottamaan Murdochia ja sanoi, että ”tämä on yksi suurista, viimeinen suurista”.

Murdoch sen sijaan on Wolffin mukaan kutsunut Trumpia ”saatanan idiootiksi”.

Pitäisikö tätä uskoa?

Wolffin kirjan heitot sopivat niin hyvin siihen Trumpiin, jonka olemme julkisuudessa nähneet, että niihin tekisi mieli uskoa.

On kuitenkin jo esitetty varoituksen sanoja. On muistutettu, että Michael Wolff, 64, on urallaan aikaisemmin jäänyt kiinni joustavasta suhtautumisesta tosiasioihin ja sanojen panemisesta haastateltavien suuhun. Hänet tunnetaan provokatiivisten väitteiden esittäjänä.

Trumpin esikunta on kiistänyt sekä Wolffin kirjan yksityiskohtia että leimannut koko kirjan valheeksi. Mutta Trumpin apurien oma uskottavuus ei nyt sekään ole kovin korkeissa kantimissa.

Mutta myös useat asianosaiset – kuten Katie Walsh – ovat kiistäneet heidän sanomisikseen väitetyn.

Tässä vaiheessa tuskin voi todeta muuta kuin sen, että totuus on siellä jossakin, tai sillä välillä. Osa Wolffin kirjoittamasta voi hyvinkin olla totta, kaikki tuskin on.