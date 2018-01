Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kansalaisaloitteen menestys herättää paniikkia hallitusryhmissä.

Kova kritiikki työttömyysturvan aktiivimallia kohtaan hermostuttaa mielipidemittauksissa huonosti menestynyttä keskustaa. Keskiviikkoiltana peruutusvaihteelle heitti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Hän totesi tiedotteessaan mallin kannustavan työttömiä tarttumaan myös lyhyisiin työsuhteisiin, koska nekin kerryttävät työkokemusta ja voivat avata oven pidempään työsuhteeseen.

Sitten tuli mutta:

”Ihmisten huolet on kuitenkin otettava tosissaan. Työttömät eivät saa joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, jos heillä ei ole tosiasiallisesti mahdollisuutta osoittaa uudistuksen mukaista aktiivisuutta”, Kaikkonen edellytti.

Hän muistutti eduskunnan linjanneen lain hyväksyessään, että ”uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle”.

Kaikkosen huoli on sama, josta lakia kritisoinut oppositio on koko ajan varoittanut: työtön voi itse olla vaikka kuinka aktiivinen, mutta häntä rangaistaan silti, jos työ- tai muuta paikkaa aktiivisuuden osoittamiseen ei löydy.

Keskustajohtajat: ei pakkolähdöille



Kaikkonen otti myös etäisyyttä kokoomuslaisten puheisiin siitä, että työpaikan perässä on oltava valmis muuttamaan.

”Ei voi myöskään olla niin, että aktiivimallin varjolla ihminen pakotettaisiin muuttamaan eroon perheestään ja läheisistään”, Kaikkonen totesi sen jälkeen, kun lain harvoihin puolustajiin kuuluva kokoomuksen Juhana Vartiainen muuttamista vaati.

Torstaina kokoomuslaisten arvosteluun yhtyi keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen tiedotteella, jossa sanotaan ”ei Mykkäsen ja Vartiaisen pakkolähdöille”. Vartiaisen lisäksi kokoomuslainen kehitysministeri Kai Mykkänen on vaatinut muuttamaan työn perässä, jos kotiseudulla ei työtä ole.

”Mykkäsen ja Vartiaisen kannanotot edustavat sellaista keskittämispolitiikkaa, jota keskusta ei kannata, edistä eikä hyväksy. Ei pakkolähdöille! Eri puolueiden arvomaailmat tulevat tässä vahvasti esiin. Me keskustassa haluamme ennen kaikkea luoda uusia työpaikkoja jokaiseen Suomen kolkkaan ja myös työllisyyspalveluita on tarjottava tasa-arvoisesti joka puolella.”

Kansalaisaloitteessa kohta 100 000 nimeä



Keskustan paniikki on noussut sitä mukaa, kun lain kumoamista vaativaan kansalaisaloitteeseen kertyy nimiä. Nyt niitä on jo yli 98 800, joten 100 000 allekirjoitusta ylittynee ennen viikonloppua.

Kun laista joulun alla päätettiin, keskustakin löysi siitä vain hyviä puolia. Lain suurimpana ansiona pidettiin asennevaikuttamista: työn tekemiseen on aina pyrittävä.

Vain kokoomus puolustaa



Aktiivimalli aiheuttaa värinää hallitusryhmissä. Heti lain hyväksymisen jälkeen sinisten Kaj Turunen väläytti mallista luopumista, jos se sopii kokoomukselle. Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo tyrmäsi Turusen oikopäätä: tämä hallitus ei peru esityksiään.

Aktiivimallin herättämä vastarinta on nyt johtanut tilanteeseen, jossa sitä kannattaa täydellä sydämellä enää kokoomus – muuten ihan niin kuin sote-uudistuksen valinnanvapausmalliakin.

Kokoomuksessakin asiassa esiintyy kakkosketju, kehitysministeri Mykkänen ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Vartiainen. Puheenjohtaja Petteri Orpo on hiljaa, samoin Mykkästä lukuun ottamatta kaikki muutkin ministerit. Varsinainen vastuuministeri asiassa on sinisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Ylen A-studiossa keskiviikkona Mykkänen perusteli mallin luovan painetta työttömälle hakea työtä ja TE-toimistoille järjestää aktivointikursseja.

– Valitettavasti on kymmeniä tuhansia, jotka ovat ajautuneet passiivistyöttömiksi. Nyt olisi heidän kohtalonsa kannalta tärkeää, että löytyy niitä lyhyitäkin työkeikkoja, koulutuksia, yrityskokeiluja, jotta sitten pikkuhiljaa pääsee työllistymään muualle, Mykkänen sanoi.

Työn perässä muuttamista hän perusteli kysymällä, missä vaiheessa työttömyysturvasta on tullut etuus, jolla on tarkoitus tukea pysyvää elämistä paikkakunnalla, jossa työntekijä ei usko työllistyvänsä.

Andersson: kyse ihmiskuvasta



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi aktiivimallista käytävää keskustelua Facebookissa kirjoittamalla, että siinä on ”lopulta kyse ihmiskuvasta, ja miten yhteiskunnan turvaverkkoja syystä tai toisesta tarvitsevia kohdellaan. Siksi se herättää niin paljon ja niin voimakkaita tunteita”.

Anderssonin mukaan kyse ei ole siitä, etteikö työttömiltä voi vaatia asioita.

”Työttömiltä vaaditaan jo nyt työmarkkinoiden käytettävissä olemista ja aktiivista työnhakua sekä osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin. Suomen työttömyysturva on jo vastikkeellista, ja tämä hallitus on jo tiukentanut ehtoja, samalla kun omavastuupäiviä on lisätty ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhennetty. Suomessa työttömyysturvan sanktiot ovat huomattavasti muita pohjoismaita kovemmat, mutta viranomaisresurssit työllistämisen edistämiseen moninkertaisesti pienemmät.”