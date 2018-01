Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Rakenteelliset uudistukset purevat”, hehkuttaa ex-pääministeri Financial Timesin juttua – jossa ei puhuta niistä mitään.

”Hienoa, että tehdyt rakenteelliset uudistukset purevat. Hienoa, että @FT nostaa ne esille.”

Näin iloitsee entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) talouslehti Financial Timesin perjantaina julkaisemasta Suomi-jutusta. Siinä kerrotaan, miten Suomi ravistelee harteiltaan Euroopan sairaan miehen taakkaa. Juttuun ei ole linkkiä, koska verkossa se on julkaistu maksullisena.

Pääministerinä Stubb jäi kiinni vaihtoehtoisista faktoista, ja niin myös tällä kertaa.

FT:n Helsinkiin päivätyssä jutussa kerrataan Suomen ”menetettyä vuosikymmentä” ja viime vuonna vauhtiin päässyttä talouskasvua. Rakenteellisista uudistuksista talouskasvun vauhdittajana jutussa ei kuitenkaan puhuta mitään. Kilpailukykysopimus mainitaan yrityksenä lisätä talouskasvua.

Suomen talous oli huipussaan vuonna 2007. Sen jälkeisen romahduksen syiksi FT luettelee vähemmän yllätyksellisesti Nokian matkapuhelintuotannon kriisin, metsäteollisuuden alamäen sekä Venäjän omat talousvaikeudet ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet.

Entä miksi taantuma oli niin pitkä? Kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) vastaa lehdessä, että se johtui eurosta. Aiemmissa taantumissa valuutta devalvoitiin, mutta enää se ei ole mahdollista.

Hallitusten roolia FT:ssä arvioi automaatiojärjestelmiä valmistavan Fastemsin toimitusjohtaja Tomas Hedenborg. Hänen näkemyksensä on jokseenkin päinvastainen kuin Stubbin: kaksi edellistä hallitusta eivät onnistuneet reformeissa ja nykyinen on pettymys, vaikka pääministeri on entinen yritysjohtaja.