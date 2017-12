Lehtikuva/Markku Ulander

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta on vapaaehtoinen.

Kaksi presidenttiehdokasta on tähän mennessä jättänyt vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaanValtiontalouden tarkastusvirastolle.

Istuva presidentti Sauli Niinistö hakee jatkokautta puolentoista miljoonan euron budjetilla. Ilmoituksen mukaan eniten rahaa on tullut yksityishenkilöiltä, jotka ovat lahjoittaneet yli 725 000 euroa. Yrityksiltä Niinistö on saanut lahjoituksia yli puolen miljoonan edestä, ja muilta tahoilta kuten säätiöiltä ja yhdistyksiltä lahjoituksia on tullut yli 180 000 euroa.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllösen kampanjabudjetti on vain kymmenesosa Niinistön vastaavasta. Kyllösen kampanjaan kuluu noin 150 000 euroa, josta satatuhatta tulee puolueelta.

Yksityishenkilöt ovat tukeneet Kyllösen kampanjaa 30 000 eurolla ja muut tahot 18 000 eurolla. Teollisuusliitto on antanut Kyllösen kampanjaan 10 000 euroa.

Niinistöllä iso joukko suurlahjoittajia

Niinistö ei ole saanut rahaa puolueelta, koska hän ei halunnut lähteä kokoomuksen ehdokkaaksi. Niinistön taakse pystytettiin kansanliike.

ILMOITUS

Niinistölle rahaa lahjoittaneiden joukossa on muun muassa Supercell-peliyhtiöllä rikastuneet Mikko Kodisoja, Ilkka Paanen, Lassi Leppinen ja Niko Derome. Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on antanut Niinistön kampanjaan 15 000 euroa. Entinen Nokian hallituksen puheenjohtaja ja ex-toimitusjohtaja Jorma Ollila on niin ikään tukenut kampanjaa 15 000 eurolla, kuten on tehnyt Ollilan jälkeen toimitusjohtajana toiminut Olli-Pekka Kallasvuo.

Koneen ex-toimitusjohtaja Matti Alahuhta tukee myös Niinistöä. Hän on lahjoittanut kampanjaan 15 000 euroa. SRV-rakennusyhtiön pääomistaja Ilpo Kokkila on on myös antanut 15 000 euroa.

Kaikkiaan 81 ihmistä on tukenut Niinistön kampanjaa yli 1 500 euron lahjoitukselle. Alle 1 500 euron lahjoituksen antajaa ei tarvitse kertoa.

Neljä säätiötä on antanut tuntuvat lahjoituksen Niinistön kampanjalle. Yksityisyrittäjäin säätiö on antanut 100 000 euroa, ja ruotsin kieltä tukeva Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland puolestaan on lahjoittanut 55 000 euroa.

Yksityisyrittäjäin säätiö kertoo tukevansa yksityisyrittäjyyttä ja rakentavansa sekä ylläpitävänsä yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä.