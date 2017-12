Lehtikuva/Markku Ulander

Työministeri Jari Lindström (sin.) puolustaa vahvasti blogissaan hallituksen työllisyyspolitiikkaa ja samalla kovaa kritiikkiä herättänyttä aktiivimallia, jonka kumoamiseksi tehtyyn kansalaisaloitteeseen saataneen koottua tarvittavat 50 000 allekirjoitusta jo kuluvalla viikolla.

– Politiikan arvostelulle on näet tyypillistä se, että jos tehdään kymmenen päätöstä, joista yhdeksän on ymmärrettävissä positiivisiksi ja yksi on negatiivinen, ei ketään juurikaan kiinnosta nuo yhdeksän positiivista. Ei. Kaikki keskittyy siihen negatiiviseksi ymmärrettyyn, Lindström valittaa.

Hän muistuttaa hallituksen kertoneen jo lokakuussa 2016, että aktiivimallin valmistelu etenee. Hän esittelee tuolloin hyväksytyn kymmenkohtaisen listan, johon malli kuuluu. Mukana on myös muiden muassa etsivää nuorisotyötä, työttömyyden aikaisen omaehtoisen opiskelun kehittämisen selvittämistä, työvoimatoimistojen resurssien turvaamista ja nollatuntisopimusten tarkennuksia.

Joko kaikkia listan asioita viedään eteenpäin tai sitten ei mitään.

– Hallitus sopi, että nuo kaikki ovat mukana. KAIKKI. Mitään poistamatta. Joko kaikkia listan asioita viedään eteenpäin tai sitten ei mitään, Lindström sanoo.

Hän muistuttaa itsekin todenneensa, että aktiivimalli ei ole täydellinen.

– Olen koittanut, ilmeisen huonolla menestyksellä, selittää sitä ettei tuosta yllä olevasta listasta voi poimia rusinoita pullasta vaan on nieltävä se kivikin. Tätä on sitten äimistelty, että mitä ihmettä?? Ikään kuin koskaan aiemmin ei olisi tehty hallituksen sisällä sopimuksia niistä asioista joita viedään eteenpäin yhdessä tai sitten ei viedä. Mielestäni tuon listan yhdeksän hyvää asiaa, vaikka osin keskeneräisiäkin, ovat osaltaan niin hyviä että niitä kannattaa edistää. Vaikka tuo aktiivimalli onkin kiistatta pahanmakuinen, hän kirjoittaa.

– Kun näin on sovittu niin sovitusta pidetään kiinni kaikkien asioiden ja puolueiden osalta.