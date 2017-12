Lehtikuva/Jussi Nukari

Pankkialan neuvottelut ovat umpikujassa, ja torstaina alkaa kahden vuorokauden lakko.

Pankkiala ei löytänyt ratkaisua pankkitoimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa. Valtakunnansovittelija Minna Helle tviittasi jo aamupäivällä, ettei sovittelulle ole edellytyksiä. Lakko koskee kaikkia pankkitoimihenkilöitä, joihin noudatetaan rahoitusalan ja Danske Bankin työehtosopimuksia.

Neuvottelujen kuluessa Ammattiliitto Prossa on ihmetelty, miksi paikallinen sopimus ei ole käynyt työnantajalle. Työaikoja on kuluneen tänä vuonna laajennettu lauantaille paikallisesti sopien. Samaa paikallista sopimista Pro haluaa myös sunnuntaityölle.

– Työnantaja haluaa määrätä viikonlopputyöhön kenet haluaa. Pron näkemys on, että viikonlopputyöskentely perustuu työntekijän vapaaehtoisuuteen, ei työnantajan käskyyn, sanoo Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala.

Työnantaja haluaa määrätä viikonlopputyöhön kenet haluaa.

Hakalan mukaan paikallinen sopiminen työaikakysymyksissä toimii ja työnantajat ovat tyytyväisiä tuloksiin. Neuvotteluissa puolestaan paikallinen sopiminen nimenomaan työaikakysymyksissä on työnantajille kirosana.

Työnantajan mieli muuttui neuvottelupöydässä

Pron tiedotteessa viitataan finanssialan omaan selvitykseen, jonka mukaan 27 prosenttia suomalaisista haluaa pankkipalvelua lauantaisin ja 14 prosenttia sunnuntaisin. Liiton mukaan kysyntään on mahdollista vastata paikallisen sopimisen ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

ILMOITUS

Hakala on hämmästynyt työnantajien yhtäkkisestä tarpeesta sanelupolitiikkaan.

– Vielä syyskuussa Paltan edustaja puhui, miten hyvällä yhteistyöllä vahvistetaan paikallista sopimista, ja että tavoitteena on kehittää paikallista sopimista toimivammaksi, lisää mahdollisuuksia ja hyvän yhteistyön jatkamista. Sitten neuvottelupöydässä on tavoite ollut ihan toinen.

Tämän syksyn työehtosopimusneuvottelujen taustalla on arvioitu vahvasti kuuluneen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ääni, vaikka järjestö muutti sääntöjään, ettei se ole neuvotteluissa mukana. Pitkin syksyä neuvottelupöytiin on kuitenkin tullut yhdensuuntaisia tavoitteita, joiden taustalla EK:n on nähty toimivan.