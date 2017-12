Hollywood-klassikko Kirjava satama (To Have and Have Not, 1944) on jossain mielessä kuin maineikkaan Casablancan (1942) vapautuneempi ja humoristisempi versio.

Tämä ei tarkoita, että kyseessä olisi parempi elokuva; esimerkiksi Kirjavan sataman sivuosien henkilöt ovat Walter Brennanin esittämää juoppolallia lukuun ottamatta vähemmän muistettavia. Toisaalta tähtikaksikon Humphrey Bogart ja Lauren Bacall yhteistyön suhteen Kirjava satama on ylivertainen verrattuna Casablancan tähtipariin Bogart & Ingrid Bergman.

Howard Hawksin ohjaama rento seikkailudraama perustuu niin vapaasti Ernest Hemingwayn romaaniin, ettei kirjalla ja elokuvaversiolla ole paljonkaan tekemistä toistensa kanssa.

Toisen amerikkalaisen kirjailijakuuluisuuden William Faulknerin ja Jules Furthmanin käsikirjoittama tarina kulkee jäntevästi ja maukkain sävytyksin vankoilla Hollywood-kiskoilla. Naseva dialogi on arvossaan, ja omalla painollaan se myös tekee oikeutta Hemingwaylle.

Tapahtumissa ollaan studion suojissa eksoottisella Martiniquen saarella. Toinen maailmansota ei jätä rauhaan edes sinne rantautuneita. Myös sankarikippari ja hänen porukkansa joutuvat natsien silmätikuiksi, ja tuloksena on värikkäiden käänteiden siivittämä mittelö hyvisten ja pahisten välillä.

Kirjava satama. Teema Fem maanantaina 25.12. klo 14.10.