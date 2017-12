Timo Koivusalon käsikirjoittama ja ohjaama Täällä pohjantähden alla (2009) etenee astetta reippaammassa tempossa kuin Edvin Laineen aiempi versio (1968). Koskelan Jussin (Risto Tuorila) torppa on valmis ennen alkutekstien päättymistä, ja saman tien alkavat huolet – miten mahtaa käydä, kuten mies omaa ja läheistensä osaa ääneen aprikoi. Siinä ohessa puoliso Alma (Ritva Jalonen) synnyttää perheen esikoisen.

Muutkin jatkon kannalta keskeiset henkilöt tehdään tutuiksi ripeästi. Elokuvan miehinen keskushahmo Akseli Koskela on aikamiehen kirjoissa puolen tunnin paikkeilla, naispäähenkilö Elinasta tulee Koskela sitten aikanaan. Ilkka Koivula on ärhäkkä Akseli ja Vera Kiiskinen hillitty ja elegantti Elina.

Sävyeroista huolimatta Koivusalon opuksessa on Laineen version tapaan näyttelijätyö koko porukan voimin hyvällä mallilla. Esko Roine on Kivivuoren Ottona lupsakka huumorimies tiukemmassakin paikassa, Heikki Nousiainen uhkuu aatteen ryhtiä räätäli Halmeena ja aina yhtä luotettava Hannu-Pekka Björkman on määrätietoisen vaimonsa (Jonna Järnefelt) tossun alla oleva joviaali kirkkoherra.

Pienemmistä rooleista löytyy niin ikään hyviä hahmoja. Köyhälistön puolelta erottuvat Miia Selin miesten jahtaamana iloluontoisena Aunena, Sulevi Peltolan urakka tämän isän Preetin roolissa vain paranee loppua kohti.

Suuret yhteiskunnalliset muutokset ja yksilökohtalot kietoutuvat Väinö Linnan alkuperäistarinan pohjalta tiiviisti yhteen. Tapahtumat havainnollistavat, miten sisällissodaksi kiihtyvän luokkakonfliktin siemenet on ehditty kylvää syvälle. Historiallisena eepoksena Koivusalon Pohjantähti-urakka on kelpo saavutus myös 31.12. esitettävää kakkososaa myöten.

