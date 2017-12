ALL Over Press

Kaikkein eniten on viime vuosikymmeninä kasvanut varakkaimman 0,001 prosentin osuus tuloista ja varallisuudesta.

Maailman väestön rikkain 0,1 prosenttia on vuoden 1980 jälkeen lisännyt yhteenlaskettua varallisuuttaan yhtä paljon kuin koko köyhempi puolisko. Näin todetaan tunnetun ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Pikettyn johtaman tutkijaryhmän viime viikolla julkistamassa raportissa World Inequality Report 2018.

Varakkaimpaan 0,1 prosenttiin kuuluu noin 7 miljoonaa ihmistä. He ovat saaneet talouskasvusta 13 prosenttia. Suhteellisesti vielä enemmän on kasvanut kaikkein rikkaimpien eli 0,001 prosentin (76 000 ihmistä) saama osa kasvusta; se on 4 prosenttia.

Tutkijat huomauttavat, että vuonna 1980 parhaiten toimeentuleva prosentti sai sekä Yhdysvalloissa että Länsi-Euroopassa noin 10 prosenttia tuloista. Nyt heidän osuutensa on kasvanut Euroopassa 12 prosenttiin, mutta Yhdysvalloissa peräti 20 prosenttiin.

Progressiivinen verotus olisi tärkein keino suunnan kääntämiseksi.

Yhdysvalloissa radikaaleja muutoksia

Tutkijoiden mukaan Yhdysvalloissa on tehty joukko radikaaleja poliittisia muutoksia, jotka ovat kasvattaneet eriarvoisuutta: verotuksen progressiivisuutta on vähennetty, minimipalkkajärjestelmä on romahtanut, ammattiliittoja on heikennetty, koulutus jakautuu yhä eriarvoisemmin ja finanssialan sääntelyä on leikattu.

Tämän seurauksena Yhdysvaltain aikuisväestön alemman tulopuoliskon inflaatiolla korjatut tulot ennen veroja ja tulonsiirtoja ovat polkeneet paikallaan vuodesta 1980 lähtien.

Yhdysvaltain republikaanien tuore veropaketti lisää Pikettyn ja kumppaneiden mukaan eriarvoisuutta ”turbovaihteella”.

Tuloerot ovat lisänneet varallisuuseroja, jotka raportin mukaan ovat kasvaneet äärimmäisiksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Yhdysvaltain rikkaimmalla 1 prosentilla on nyt 39 prosenttia kansakunnan varallisuudesta, kun vajaa 40 vuotta sitten sen osuus oli 22 prosenttia. Suurin osa muutoksesta selittyy kaikkein vauraimman 0,1 prosentin saamalla lisävauraudella.

Brasiliassa eniten huippukerrokselle

Afrikassa, Lähi-idässä ja Brasiliassa ei lainkaan koettu sodanjälkeistä tuloeroja tasaavaa politiikkaa, ja ne ovat pysyneet eriarvoisuuden eturintamassa. Brasiliassa menee kaikkein suurin osuus, 27,8 prosenttia tuloista parhaassa asemassa olevalle 1 prosentille.

Nykyinen trendi on viemässä kohti yhä suurempaa eriarvoisuutta, mutta tämä ei ole tutkijoiden mukaan väistämätöntä. Tärkeimpänä keinona suunnan muuttamiseen he pitävät progressiivista verotusta, mutta sen tueksi tarvittaisiin maailman valtioiden yhteisiä ponnisteluja veronkierron kitkemiseksi.

Piketty tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi vuonna 2013 ranskaksi julkaistun Le Capital au XXIe siècle -kirjan englanninkielisen käännöksen myötä. Suomeksi teoksen julkaisi Into vuonna 2016 nimellä Pääoma 2000-luvulla.