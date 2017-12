Joulun alla sote-soppa kiehuu jo yli äyräiden ja yksityistäminen etenee kovaa vauhtia, vaikka valinnanvapauslaki ei toteutuisikaan. Taustalla on vuonna 2014 voimaantullut terveydenhuoltolain pykälä 48, joka antoi potilaille valinnanvapauden julkisen terveydenhuollon sisällä. Julkinen erikoissairaanhoito on lähtenyt keskenään kilpailemaan potilaista yhtiöidensä avulla, ja kumppaniksi haalitaan pörriäisiä. Siikalatvan aikomus perustaa Mehiläisen terveyskeskus Ouluun oli lasten leikkiä verrattuna siihen, mitä nyt tapahtuu julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan perustamalla Tays Sydänsairaala Oy:llä on toimipiste myös Helsingissä. HUS:n johtaja Aki Lindén kävi kädenvääntöä (Potilaan Lääkärilehti 16.6.) Sydänsairaalan johdon kanssa hoidon perusteista ja hinnoista. Perusteita ei annettu tietosuojaan vedoten, vaikka omaa hoitoa kalliimpia laskuja alkoi tulla. Kotisivuillaan Sydänsairaala markkinoi voimakkaasti yksityistä vastaanottoa, jonka kautta pääsee nopeasti julkiseen sairaalaan hoitoon. Suomeksi sanottuna luotiin ohituskaista. Jonotuskaistalle jäävät ne ihmiset, jotka luottavat vielä perinteiseen julkiseen terveydenhuoltoon.

Kilpavarustelu on tunnetusti kallista, mutta HUS on tytäryhtiönsä Hyksin Oy:n kautta avaamassa erikoissairaanhoidon klinikoita eri puolille Suomea. Kumppaninsa Mehiläisen kotisivuilla johtaja Lindén sanoo, että yhteistyöllä yksityissektorin kanssa he varmistavat, että hoitoon pääsyn perusteet pysyvät yhtäläisinä eri puolilla Suomea. Lisäksi HUS:n ostama Orton tulee samoille apajille jo pitkään toimineen Tampereen Coxan kanssa. Ja mitä isot edellä, sitä pienemmät perässä. Kohta on yhteisyrityksiä kaikissa sairaaloissa, jos mopon annetaan karata kokonaan käsistä.

Mitä tekee sosiaali- ja terveysministeriö? Ministeri Saarikko kirjoitti blogin, että maakunnasta on tultava kukkulan kuningas. Voisiko Li Andersson viedä ministerille joulutervehdyksen ja kertoa, mitä Suomen erikoissairaanhoidossa nyt tapahtuu ja että ministeri lopultakin viheltäisi yksityistämispelin poikki ennen kuin kustannukset karkaavat kokonaan käsistä?