Antti Yrjönen

– Työttömällä voi olla kynnys pyytää tiukkaan tilanteeseensa apua kasvottomalta organisaatiolta, mutta minun kanssani ei kynnyksiä ole, sanoo Antti Salmi. Hän toimii OMA-valmentajana työllisyyskokeilussa Tampereella.

Tampere on mukana elokuussa Pirkanmaalla alkaneessa työllisyyskokeilussa, jonka myötä kaikki työttömyyskorvausta Kelasta hakevat asiakkaat siirtyivät te-toimiston asiakkuudesta Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkuuteen.

Kokeilu on tuonut Tampereella muutoksia kahteen asiaan. Työttömän vastuuvirkailijana toimii nyt OMA-valmentaja, joka hoitaa pitkälti kaikki työttömän asiat keskitetysti. Toinen muutos on se, että työnhakijan työllistämisessä on käytössä hyvin monenlaisia palveluja ja järjestelmiä sekä osalla myös rekrytointilisä, jota työnantaja voi saada Tampereen kaupungilta työttömän palkkaamiseen.

Kokeilussa on mukana kymmenen kuntaa Pirkanmaalta. Asiakkaita alueella on yhteensä noin 22 000. Työntekijöitä kokeilussa on kaikkiaan TE-toimistojen ja kuntien työllisyyspalvelujen väki yhteen laskettuna 288. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Tapoja auttaa työtöntä on paljon.

Ihmiseltä ihmiselle

Antti Salmi sanoo OMA-valmentajana tekevänsä työtä ihmiseltä ihmiselle.

– Asiakas voi soittaa ja kysyä, että mitä hän tekee, kun työnantaja pyysi työhakemusta. Sanon, että odota hetki, avaan tietosi koneelle.

Sitten Salmi ehdottaisi asiakkaalle aikaa heidän yhteistyökumppaniltaan valmennustalo Spring Houselta.

– Voisin ehdottaa, että siellä käydään asiakkaan kanssa läpi yleisimmät videohaastattelun asiat. Sen jälkeen tehdään asiakkaalle työllistämissuunnitelma ja katsotaan, olisiko hänen tapauksessaan käytettävissä taloudellisia tukia.

Seuraavaksi Salmi selvittäisi, voidaanko asiakkaan työllistymiseen käyttää palkkatukea.

– Jos voitaisiin, ehdottaisin sitä hänelle ja kertoisin myös mahdollisuudesta yhdistää palkkatukeen Tampereen kaupungin rekrytointilisä, mikäli asiakas täyttää myös sen ehdot. Sitten tekisimme asiakkaalle vielä hyvän esittelyn, Salmi kuvaa yhtä mahdollista keskustelua työttömän työnhakijan kanssa.

Kiitollista työtä

OMA-valmentajan työ on Salmen mukaan ”järjettömän kiitollista”.

– Suurin osa asiakkaista on aivan puulla päähän lyöty ja kiittää, että todella huipputyötä, että tämmöistä he olisivat aina halunneet.

Salmella on 250 valmennettavaa. Ja kaikkia yhteyttä ottaneita hän on mielestään pystynyt tähän asti palvelemaan.

– Lähetin yhdessä vaiheessa kaikille kontaktoimattomille asiakkailleni kirjeen, jossa kerroin kuka olen, lähetin myös sähköpostin ja linkin youtube-videoon, jossa kerron kuka olen ja mitä teen ja milloin heidän kuuluu ottaa yhteyttä ja missä asioissa autan. Tietenkin olisi mieluimmin soittanut kaikille, mutta siihen aika ei olisi riittänyt.

Esittely aiheutti melkoisen yhteydenottopiikin.

– Mutta kyllä se kannatti. Minulle on tärkeintä se, että ihmiset lähestyvät ja kysyvät. Sähköpostilla pystyn hoitamaan hetkessä sellaisia asioita, jotka aikaisemmin olisivat vieneet paljon aikaa, jos olisi ensin varattu joku soittoaika.

Tampereella on parhaillaan kokeilussa puoliautomatisoitu keskustelurobottikin. Keskusteluun osallistuu siis myös OMA-valmentaja, joka Salmen mukaan pysyy jatkossakin toiminnan keskiössä roboteista huolimatta.

Elämä kuntoon

Työttömyys on Salmen mukaan hyvin monikasvoista. Siten myös työnhakijan tarpeet ovat hyvin erilaisia.

– Paljolti asiat riippuvat työmarkkinoista. Työttömillä voi olla paljon korkeaakin osaamista, jolle ei ole tällä hetkellä työmarkkinoilla kysyntää. Silloin pitää miettiä, pystyykö osaamistaan hyödyntämään yrittäjämäisesti tai pystyisikö sitä käyttämään jossain uudessa yhteydessä, Salmi sanoo.

Jos yrittäjyys kiinnostaa asiakasta, Salmi järjestää hänelle asiantuntija-apua yrittämisen muodoista, myös kevytyrittäjyydestä ja osuuskunnista.

– Ja voi olla niinkin, että asiakkaan osaamiselle olisi kysyntää, mutta toiminnan pitäisi olla yrittäjämäistä.

Salmi näkee oman tehtävänsä myös etsimisenä. Löytyisikö esimerkiksi uusia tapoja, joilla kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla voisi kohdata.

Valmennuksessa ei myöskään voi unohtaa työllistymistä häiritseviä tekijöitä, kuten työnhakijan terveyttä

– Muun elämän pitää olla pitkälti kunnossa ennen kuin voi olla työelämässä, Salmi sanoo. Tarvittaessa hän ohjaa valmennettavansa työkykypalveluihin.

Omaehtoinen opiskelu

Kun asiakkaan ammattitaidolla ei ole kysyntää, selvitetään, mitä muuta osaamista hänellä on ja mitä osaamista hän haluaisi.

– Mietitään, kävisikö omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Tai olisiko joku ammatillinen työvoimakoulutus hyvä tai oppisopimuskoulutus.

Salmi mainitsee esimerkkinä rakennusalan, jossa nyt on työvoimapula Tampereella.

– Jos meillä on asiakkaana taitavia käsillä tekijöitä, joiden nykyisellä osaamisella ei ole kysyntää, voidaan katsoa, löytyisikö sopiva pikakoulutus. Voidaan myös kysyä suoraan yrityksestä, että olisiko tämmöiselle henkilölle, joka oppii tekemällä, töitä suoraan. Ettei tehdä kenellekään turhia kiertopolkuja, jos olisi suoriakin työllistymismahdollisuuksia.

Salmi korostaa, että tapoja auttaa työtöntä on paljon.

– Tärkeää on selvittää, mikä kiinnostaa asiakasta ja mikä on työmarkkinatilanne, ettei uudelleenkouluteta turhaan. Ammattibarometri auttaa selvittämään työvoiman tarvetta eri ammateissa.

Tuuletusta yrittäjillekin

Yritysmaailman puolellakin Salmi näkee tuuletuksen tarvetta.

– Yritykset voisivat lähteä itsekin enemmän kouluttamaan ihmisiä. Me voimme tarjota sopivia henkilöitä koulutettavaksi ja jeesata taloudellisestikin, jos yritys hoitaa koulutuksen, Salmi vinkkaa.