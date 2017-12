Lehtikuva/Pekka Sakki

Luonnos eläinten hyvinvointilaista julkaistiin. SEY vaatii vettä eläimille.

Eläinsuojeluyhdistykset pitävät hallituksen luonnostelemaa uutta eläinsuojelulakia puutteellisena.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto arvioi, että torstaina julkaistu uusi eläinsuojelulain eli eläinten hyvinvointilain luonnos jättäisi jopa perustavanlaatuisia eläimen hyvinvoinnin tarpeita toteuttamatta. Sen mukaan laki muun muassa uhkaa altistaa eläimet pitkittyneelle janolle sekä sallii edelleen eläinten pitkäaikaisen paikalleen kytkemisen lypsykarjan ja emakoiden kohdalla.

Liitto arvioi, että lakiin tulee tehdä merkittäviä muutoksia vielä ennen sen hyväksymistä.

”Sen, että eläin saa juoda vettä silloin kun se haluaa, pitäisi olla itsestään selvää.”

Vettä saatava kun janottaa

Luonnoksen mukaan eläimille tulee turvata sopivassa määrin vettä. SEY korostaa, että käytännössä sama vaatimus on nykyisessä eläinsuojelulaissa, ja muotoilussa on huomattu vakava ongelma.

ILMOITUS

Liitto muistuttaa valvontaeläinlääkärien todenneen, että vaatimuksen rikkomiseen ei pystytä puuttumaan tehokkaasti, koska riittävän vedensaannin todentaminen on käytännössä mahdotonta. Vaikka eläin altistuisi päivittäin pitkittyneelle janontunteelle, asiaa ei tällä hetkellä pystytä todistamaan eikä eläintä auttamaan.

– Valvontaeläinlääkärillä ei ole käytännössä keinoja puuttua tarjotun veden puutteeseen, jos omistajan mukaan vettä on ollut tarjolla riittävästi, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Kun kuivumisen näkee eläimen kehosta, tilanne on jo erittäin vakava. Käytännössä ainoa keino valvoa eläinten riittävää vedensaantia on säätää jatkuva juomavesi pakolliseksi eläimen pysyvissä pitopaikoissa.

Jatkuva juomavesi on jo säädetty pakolliseksi kanoille ja broilereille, kalkkunoille, strutsieläimille, lypsäville kutuille, sairaille ja vahingoittuneille vasikoille, vasikoille kuumalla säällä sekä yli kahden viikon ikäisille sioille.

– Säädös tulisi laajentaa kattamaan kaikki eläimet. Sen, että eläin saa juoda vettä silloin kun se haluaa, pitäisi olla itsestään selvää, koska sillä on niin valtava merkitys eläimen hyvinvoinnille, Pulli sanoo.

Lakiin oltiin valmisteluvaiheessa kirjaamassa asiantuntijoiden suosituksen mukaan vaatimus jatkuvasta vedensaannista. Se kuitenkin poistettiin.

Ahtaus jatkunee

SEYn ja Animalian vetoomuksen maailman parhaan eläinsuojelulain puolesta on allekirjoittanut jo yli 84 000 ihmistä. Vetoomuksessa on kuusi pääkohtaa. Tämänhetkisen luonnoksen mukaan tavoitteista toteutuisivat ainakin osittain asianmukainen kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä, villieläinten käytön kielto sirkuksissa sekä haittaa aiheuttavan eläinjalostuksen kielto siten, että viranomaisilla on keinot puuttua epäkohtiin.

Vaatimuksista liikkumista estävien rakenteiden kielto ei näytä toteutuvan kuin osalla eläimistä. Sikojen tiineytyshäkit ollaan kieltämässä pitkällä eli 15 vuoden siirtymäajalla. Luonnoksen mukaan emakoita saisi kuitenkin jatkossakin pitää ahtaissa porsimishäkeissä, joissa ne viettävät noin kuukauden porsimisen yhteydessä.

Parsinavetat olisivat jatkossakin sallittuja lypsykarjalle, mutta investointitukia ei enää myönnettäisi uusien parsinavettojen rakentamiseen tai vanhojen laajentamiseen. Lihakarjan kohdalla eläinten parressa pito kiellettäisiin.

Vaatimusta kissojen ja koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä ei luonnokseen ole kirjattu.

Lakiluonnos lähti tuli lausuntokierrokselle torstaina.