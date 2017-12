Joulunakin on jokaiselle joku, joka vastaa puhelimeen

Susanna Winter Helsinkiläinen. Johtaa Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelintoimintaa, joka perustettiin 1970 ehkäisemään itsemurhia. Kriisipuhelin 010 195 202, arkisin klo 9–07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15–07 .

Onko joulu Suomessa erityisen kriisiytyvää aikaa Suomessa, kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter?

– Meille tulee lähes 500 soittoa päivässä. Ihmiset alkavat puhua joulusta hyvissä ajoin kriisipuhelimessa ja huolet ovat moninaisia. Joidenkin on raskasta valmistautua yksinäiseen jouluun, koska jouluun liittyy vahvasti normi suvun kanssa yhdessä vietetystä juhlasta. Onneksi tilanne on helpottunut aikaisempiin vuosiin nähden, nykyään kaikki ei ole kiinni jouluna. Voi myös lähteä liikenteeseen ja kohdata ihmisiä. Ja Suomessakin on entistä enemmän ihmisiä, jotka eivät vietä joulua.

– Voidaan olla menossa viettämään sitä sukujoulua ja aiempina jouluina on tapahtunut ikäviä asioita, päihteitä, väkivaltaa, paineita ihmissuhteissa, jotka purkautuvat kun vietetään pitkiä aikoja yhdessä.

– Lisäksi meille soittavat perheelliset puhuvat jouluun liittyvistä odotuksista ja toiveita, joita he eivät ehkä pysty toteuttamaan. Haluttaisiin rakentaa lapsille idylli, johon kuuluvat herkut ja hienot lahjat ja onnellinen perhe. Ei ehkä ole varaa tai voimia, vaikkapa sairauden vuoksi. Perheessä voi olla päihdeongelmaa ja tilanne voi kärjistyä väkivallaksi. Meille puhutaan paljon taloudellisista ongelmista ja niistä puhuminen on lisääntynyt vuosien saatossa.

Mitä vastaatte soittajille?

– Kriisipuhelin on paikka, jossa voi puhua huolistaan. Emme ratkaise ongelmia, mutta olemme siinä soittajan apuna omien tunteiden selvittelyssä ja sen pohtimisessa, mitä tilanteelle voi tehdä. Vastaukset löytyvät ihmisestä itsestään. Usein jo se, että asiasta puhuu, selkeyttää ajatuksia. Lisäksi päivystäjämme auttavat näkemään toisten näkökulmaa. Voisiko läheistä ymmärtää konfliktitilanteessa, voisiko häneltä pyytää anteeksi tai hänelle antaa anteeksi.

Pitäisikö joulun normeja höllätä?

– Pidän tärkeänä kohtuullisuutta ja omannäköisen joulun rakentamista. Kohtuullisuutta syömisessä, alkoholin käytössä, lahjojen ostamisessa, aikatauluttamisessa ja kaikessa tekemisessä. Kannattaa keskustella jokaisen toiveista ja luoda niistä joustava yhdistelmä niin, että kaikki saisivat kerättyä voimia joulun aikaan. Ihmiset ovat tähän vuodenaikaan jo muutenkin väsyneitä, kun on pimeää ja kiirettä. Oltaisiin yhdessä niin, että se tuo voimaa ja virtaa.

Miten vietät joulua?

– Poikkeuksellisesti matkustan jouluksi ulkomailla asuvan tyttären luona. On mielenkiintoista nähdä erilainen joulu.

Susanna Winter Helsinkiläinen. Johtaa Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelintoimintaa, joka perustettiin 1970 ehkäisemään itsemurhia. Kriisipuhelin 010 195 202, arkisin klo 9–07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15–07 .