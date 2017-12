Lehtikuva/Jussi Nukari

Eduskunta äänesti perjantaina useammasta lakiesityksestä.

Eduskunta sai perjantaina lähes käsiteltyä ”hallituksen suurimman uudistuksen”, kuten Sinisen tulevaisuuden Simon Elo muotoili. Kyse oli 0,8 prosenttia vahvempien alkoholijuomien saamisesta kauppojen hyllyille.

Tiukassa äänestyksessä 5,5 prosentin rajaa kannatti 98 kansanedustajaa, kun 94 äänesti nykyisen 4,7 prosenttirajan puolesta. Vasemmistoliitto äänesti muuten nykyisen rajan puolesta, mutta Markus Mustajärvi kannatti prosenttirajan nostamista 5,5:een.

– Hän (Mustajärvi) oli ilmoittanut siitä etukäteen. Olimme sopineet ryhmän sisällä, että prosenttirajan osalta on vapaat kädet, kertoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Lopullisesti uuden lain hyväksymisestä päätetään ensi viikolla, kun lakiesitys tulee toiseen käsittelyyn.

Etämyynnissä epäselvä tilanne



Oppositiosta nostettiin esiin myös se, että uudessa laissa etämyynnin tilanne jää epäselväksi. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti asiaan huomiota antamassaan lausunnossa.

– En tiedä, tiedostavatko ihmiset, mikä iso kysymysmerkki siinä on. Perustuslakivaliokunta edellytti omassa lausunnossaan, että lakia on pakko selkeyttää. Joko selvästi sallitaan tai selvästi kielletään, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan hallitus ei kuitenkaan halunnut selvästi kieltää tai sallia etämyyntiä. Samalla saatettiin ottaa ensi askeleet kohti Alkon monopolin murtumista.

– Tätä tullaan nyt tulkitsemaan niin, että sitä ei ole kielletty. Virkamiehet epäilevät nyt, että tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa Alkon monopolin säilyttäminen kyseenalaistetaan myös EU:n tasolla. Ei voi olla sekä osittain avattu markkina ja monopoli.

– Alkon monopoli on tuhat kertaa isompi kysymys kuin se, saako kaupasta neloskaljaa vai ei.

Kokoomus koplasi ja sai kiireen



Eduskunnassa ihmeteltiin moneen otteeseen kiirettä, jolla alkoholilakia ollaan ajamassa. Anderssonin mukaan hallitus on itse luonut kiireen.

– Se on kokoomuksen tekemä koplaus. He sanoivat, että tämä on budjettilaki, koska alkoholiveron korotus on kytketty tähän kokonaisuuteen, Andersson sanoo.

Andersson kummastelee viinakeskustelun saamia mittasuhteita. Hän huomauttaa, että joillekin kokoomuslaisille nelosoluen saaminen ruokakauppoihin on noussut todella suureksi kysymykseksi.

– Kokoomuslaisille on ollut elämää suurempi kysymys se, että nyt taistellaan holhousvaltiota vastaan, kun siirretään nelosolut ruokakauppaan. Sitten he mukisematta hyväksyvät työttömien aktiivimallin. En tiedä, onko pahempaa esimerkkiä holhousvaltiosta, Andersson kuvailee aktiivimallia.

30 prosentin ulkoistusraja aika korkea



Perjantaina eduskunta käsitteli myös hallituksen esitystä, jolla sote-palveluiden ulkoistuksia pyritään rajaamaan. Uudella lailla halutaan estää Meri-Lapin kaltaisia jättiulkoistuksia. Laissa sallitaan ulkoistukset, jotka koskevat korkeintaan 30 prosenttia alueen sote-palveluista. Tällä hetkellä raja on 50 prosenttia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on myöntänyt Ylelle, että lakia kiristetään, jotta Meri-Lapin kaltaisia tapahtumia ei enää nähtäisi.

Vasemmistoliitto teki yhdessä sosiaalidemokraattien, vihreiden ja RKP:n kanssa esitykseen vastalauseen, jossa ulkoistusraja olisi laskettu 15 prosenttiin.

– Sehän (30 prosenttia) on aika korkea raja. Se mahdollistaa todella mittavia ulkoistuksia. Nyt on riskinä se, että kun raja laskee, tuleeko 30:sta uusi normaali, jonka mukaan yritysjärjestelyjä tehdään, Andersson sanoo.

Esityksestä äänestetään ensi viikolla toisessa käsittelyssä.

Veronkiertäjille joululahja etuajassa



Eduskunta hyväksyi perjantaina myös hallituksen esityksen muutoksista verolakeihin, jotka opposition mukaan keventävät veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun seuraamuksia. Sosiaalidemokraattien Timo Harakan tekemä muutosehdotus kaatui äänin 117–77. Vasemmistoliitto tuki Harakan muutosehdotusta.

– Uusi laki on paikoitellen nykyistä löysempi. Veronkierrosta, jonka törkeys ei riitä rikosilmoitukseen, määrätään jatkossa usein veronkorotus, joka on neljäsosa Ruotsin tasosta. Katuva veronkiertäjä selviää 0,5 prosentin veronkorotuksella.

– Veronkiertäjille joulu tuli etuajassa, Harakka sanoo, SDP:n tiedotteessa.

Muuten oppositio oli pääosin tyytyväinen hallituksen esitykseen.