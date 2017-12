Lehtikuva/Markku Ulander

Ministeri ei taivu. Ensi vuonna eduskuntaan on lisäksi tulossa aktiivisen työnhaun malli, jossa työttömän olisi haettava karenssien uhalla 12 työpaikkaa kolmen kuukauden aikana.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vetosi kyselytunnilla vielä työministeri Jari Lindströmiin, että hallitus vetäisi pois esityksensä työttömyysturvan aktiivimalliksi. Työttömyysturvaa leikkaava esitys on hyväksytty sisällön osalta, mutta lopullinen äänestys lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä on vielä edessä.

– Me olemme saaneet ihmisiltä erittäin järkyttynyttä palautetta tästä työttömyysturvan aktiivimallista. Se sotii kansalaisten oikeustajua vastaan. Ei voi olla niin, että työttömiä rangaistaan siitä, että he eivät onnistu löytämään työtä, Pekonen sanoi.

Jos esitys menee läpi myös toisessa käsittelyssä, työttömyysturvalakia muutetaan niin, että työttömyysetuus maksetaan ensi vuoden alusta alkaen kolmen kuukauden aikana 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole edellisen 65 maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta. 4,65 prosenttia vastaa yhtä omavastuu- eli karenssipäivää kuukaudessa.

Pekonen muistutti Lindströmin omista sanoista 4. toukokuuta pidetyssä täysistunnossa:

– Olen itse alusta saakka korostanut nimenomaan tätä, että eihän voi olla niin, että meillä on malli ja sitten meillä ei ole tarjota niille ihmisille a) töitä tai b) niitä palveluja. Olen tässä salissa luvannut ja sanonut tuon äskeisen ihan ääneen, eli ei voida odottaa, että silloin, jos meillä ei ole palveluja, tulisi joku sanktio. Tämä on se minun tahtotilani.

Tähän viitaten Pekonen kysyi Lindströmiltä, pitääkö hän lupauksensa eduskunnalle ja vetääkö hallitus esityksen pois.

– Teillä on siihen mahdollisuus.

”Uhka päällä, esitys pysyy”



– Ei hallitus aio vetää tätä pois, vastasi Lindström.

– Minä olen sanonut täällä, että niitä palveluita ei tunneta tarpeeksi hyvin – meidän tehtävämme on niitä markkinoida, tuoda esille; jos meillä ei ole tarjota työtä, niin silloin pitää olla tarjota palveluita.

Hän jatkoi tietävänsä, että laissa on uhka päällä. Sen takia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä on ponsi, että asiaa seurataan ja siihen tarvittaessa puututaan.

”Olette itsekin ollut työtön”



Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sanoi ihmisten etsivän työtä ja olevan valmiita tekemään pitkiäkin matkoja löytääkseen työpaikan.

– Jos sitä ei silti tästä huolimatta löydy, niin hallitus lähtee siitä, että se on työttömän vika ja työtöntä rangaistaan. Te olette leikanneet työttömyysturvaa, sekä tasoa että indeksejä. Se on jo valmiiksi alemmalla tasolla suhteessa ostovoimaan kuin aikaisemmin. Nyt te tuotte esityksen, jossa näitä aktiivisia, reippaita työttömiä rangaistaan vielä lisää.

Arhinmäki jatkoi Lindströmille, että hän itsekin työttömänä olleena tietää, miten nöyryyttävää se arki on.

– Eikö teillä ole nyt sydäntä paikallaan todeta, että tämä ei nyt mennyt ihan putkeen, tehdään yhdessä järkevä ratkaisu kaikkien kannalta, vedetään tämä esitys pois eduskunnasta?

”Tunnustan epäkohdat”



Lindström vastasi, että esityksen kärjessä on työllisyystavoite ja sen on rakentanut Martti Hetemäen johtama kolmikantainen työryhmä, joka oli riitainen.

Riita johtui siitä, että SAK irtisanoutui heti esityksestä.

Lindström jatkoi, että esitys tuli hallituksen yhteisellä päätöksellä eduskuntaan.

– Minä puolustan sitä esitystä, vaikka olen täällä sanonut ääneen sen epäkohdat. Minä en piiloudu minkään taakse, vaan tunnustan, että kyllä, on epäkohtia. Ja jos niitä todellakin alkaa tulemaan, niin täytyyhän niitä pystyä silloin korjaamaan, ja se on se ponsi, minkä valiokunta on siinä mietinnössään antanut. Sitä seurataan ja siihen tarvittaessa puututaan, mutta odotetaan nyt ensiksi sen tuloksia, koska se työllisyystavoite on tässä myös tärkeä.

Lisää ”aktivointia” ensi vuonna?



Hallituksessa on vireillä jo seuraavakin työttömien aktivointitoimi, ”aktiivisen työnhaun malli”, joka edellyttää, että työttömän pitää kolmen kuukauden aikana hakea vähintään 12:ta työpaikkaa ja raportoida joka viikko sähköisesti karenssien uhalla.

Lindström kertoi, että mallia valmistellaan edelleen eikä lopullisia esityksiä vielä ole.

– Me käymme keväällä tietenkin hallituspuolueitten, tämän asian päällä olevien ministereitten, kanssa keskustelua siitä, millainen malli olisi tuotavissa eduskuntaan. Se on silloin hallituksen yhteinen malli eikä mikään ministeri Lindströmin malli, hän sanoi.