Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Työllisyysvaikutuksia vaikea arvioida.

Vuoden alussa käynnistyneet työttömien määräaikaishaastattelut ovat päässeet hyvään vauhtiin. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan haastatellut ovat voittopuolisesti tyytyväisiä henkilökohtaisesta kontaktista työvoimaviranomaisiin.

Työttömien haastattelut käynnistyivät kuluvan vuoden alussa. Kolmen kuukauden välein toistuvat määräaikaishaastattelut edellyttävät noin miljoonaa haastattelua vuodessa.

TEM:n Mika Tuomaalan mukaan marraskuulle tultaessa yli 60 prosentilla työttömistä on haastattelun perusteella laadittu ajantasainen työllistymissuunnitelma.

Haastattelujen vaikutusta työllisyyteen on Tuomaalan mukaan vaikea todentaa. Yli 12 kuukauden työttömyys on kylläkin vähentynyt haastattelujen käynnistyttyä vuoden alusta. Toisaalta samaan aikaan kiihtyvä talouskasvu on parantanut työllisyyttä.

Työttömyys on vähentynyt noin 50 000 hengellä vuoden alusta marraskuulle. Työ- ja elinkeinoministeriö uskaltaa olettaa, että puolet tästä on työttömien määräaikaishaastattelujen ansiota.

ILMOITUS

Tuomaalan mukaan arvio perustuu TEM:n pitkän aikavälin työllisyysennusteeseen.

Työpaikkojen avoimena olon kesto ei ole vähentynyt määräaikaishaastattelujen ansiosta. Vuoden alussa työpaikka pysyi avoimena keskimäärin noin 40 vuorokautta. Nyt työpaikka pysyy täyttämättömänä vajaat 50 vuorokautta.

Asiakastyytyväisyyttä



TEM:n selvityksen mukaan puolet katsoi määräaikaishaastattelujen auttaneen työllistymisessä. Vajaat 30 prosenttia suhtautui määräaikaishaastatteluihin kielteisesti ja runsaalla 20 prosentilla ei ollut asiasta mielipidettä.

Myönteiseksi nähtiin henkilökohtainen yhteydenotto. TE-toimistoista saadun palautteen perusteella asiakkaat usein odottavat haastattelua ja valmistautuvat siihen.

TEM:n Elisa Heinosen mukaan negatiivista palautetta antaneiden yhteisenä piirteenä oli yleensä pitkään jatkunut työttömyys ja heikentynyt aktiivisuus työnhakuun.

Volyymit kasvavat



Uudenmaan TE-toimiston alueella suoritettiin lokakuun aikana runsaat 27 000 määräaikaishaastattelua. TE-toimiston johtajan Jarmo Ukkosen mukaan määrä nousee vielä vuoden loppua kohti.

Ennen haastatteluvelvoitetta Uudenmaan TE-keskus haastatteli noin 3 500 asiakasta kuukaudessa.

Asiakkaita on kuluvan vuoden marraskuuhun mennessä tavattu henkilökohtaisesti noin 93 000. Hieman enemmän on tehty puhelinhaastatteluja. Lisäksi haastatteluja on suoritettu videoneuvotteluina.

Kaikkiaan yhteydenottoja oli Ukkolan mukaan 1,9 miljoonaa kuluvan vuoden ensimmäisen 10 kuukauden aikana.

Näihin lukuihin ei olisi päästy ilman lisäresursseja, Ukkola arvioi. Lisämäärärahojen avulla TE-toimistoon on palkattu 57 asiantuntijaa. Sen lisäksi TE-toimisto palkkasi 100 määräaikaista asiantuntijaa.

Ukkolan mukaan määräaikaishaastattelut eivät ole keskusteluja vain keskustelun vuoksi. Pääpaino on asiakkaan työllisyyssuunnitelman päivityksessä sekä jatkosta sopimisessa.

Lisärahaa lisäbudjetissa



Työvoimapolitiikan resursseja on lisätty valtion lisätalousarviossa 10 miljoonaa euroa mm. haastattelujen suorittamiseen. Vuoden 2018 – 2019 lisärahoitus on 25 miljoonaa euroa.

Työttömien määräaikaishaastatteluilla tehostetaan julkisia työvoimapalveluja työllistymisen nopeuttamiseksi. Haastattelujen yhteydessä laaditaan työllistymissuunnitelma tukemaan työnhakua. Toistuvilla haastatteluilla varmistetaan, että työllistymissuunnitelma on ajan tasalla.

Maakuntauudistuksen yhteydessä TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut muutetaan maakuntien kasvupalveluiksi ja myös työttömien määräaikaishaastattelut siirtyvät maakuntien vastuulle.