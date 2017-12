Suomi EU:n syrjivimpiä maita

Kirsi Pimiä oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

yhdenvertaisuusvaltuutettu

Suomi havaittiin yhdeksi EU:n syrjivimmistä maista EU:n perusoikeusviraston FRA:n tutkimuksessa. Minkälaisesta tutkimuksesta oli kyse, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä?

– Kyse on kaikkia EU-maita koskevasta tutkimuksesta, joka keskittyy vähemmistöjen ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kokemuksiin syrjinnästä. Mukana olivat kaikki EU-maat, mutta eri maiden kohdalla haastattelukohteina olivat erilaiset ryhmät. Suomi oli ryhmässä, jossa haastateltiin Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulleita maahanmuuttajia tai heidän jälkeläisiään.

Mikä tutkimuksessa pisti eniten silmään Suomen kohdalla?

– Sinänsä häirintää tai syrjintää kokeneiden henkilöiden suuri osuus ei yllättänyt, jos ajattelee, minkälainen yhteiskunnallinen ilmapiiri parina viime vuonna on ollut. Erityisen kurjalta tuntuu se, että olemme todella kärkipäässä. Onko jotain, mitä teemme huonommin kuin muut, kun meillä tilanne ei ole yhtään parantunut edellisestä tutkimuksesta. Se tehtiin vuonna 2008.

Kuinka luotettavana tätä tutkimusta voi pitää?

– Pidän näitä FRA:n tutkimuksia luotettavana. Näitä on valmisteltu hyvin laajalla pohjalla, tässä on haastateltu 25 000:ta ihmistä koko Euroopasta, ja ne on kaikki tehty henkilöhaastatteluina. Otos Suomen osalta on 500. Tämän väestöryhmän osalta kattavuus on riittävä. Pidän hyvin uskottavana ja luotettavana tätä tutkimustapaa.

Kuinka vakavasti Suomessa suhtaudutaan yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä rasismiin ja syrjintään?

– Ei riittävän vakavasti. Se on asia, jota usein vähätellään. Syyllistetään syrjinnän uhreja. Se näkyy myös metoo-kampanjassa. Joissakin tapauksissa kyseenalaistetaan naisten kertomuksia kun he tuovat esiin kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä. Sitä samaa tehdään syrjinnässä, joka liittyy ihmisen etniseen alkuperään.

Onko Suomessa toisen polven maahanmuuttajien syrjintä hyvin yleistä?

– Toisen polven ihmiset kokevat syrjintää vielä enemmän. Uskon, että siinä syy voi olla se, että he ovat Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia. Heistä syrjinnän kokeminen on vielä suurempi vääryys kuin ihmisten, jotka ovat vasta muuttaneet maahan.

