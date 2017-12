Lehtikuva/Anni Reenpää

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Kirsi Varhilan mukaan on selvää, että ”valinnanvapautta ei jätetä tästä paketista pois”.

STM:n osastopäällikkö Kirsi Varhila puhuu valmistelevana virkamiehenä harvinaisen suorasukaisesti sote-valmistelusta ja lausunnolla olevasta hallituksen ehdotuksesta valinnanvapauslaiksi.

Varhila toteaa Kuntalehden haastattelussa, että kansalaisten yhdenvertaisuudessa voi olla edelleen ongelmia. Häntä epäilyttää ajallinen, alueellinen ja asiallinen porrastus.

Varhilalle oli yllätys, että hallitus lähti alunperin valmistelemaan valtakiistojen jälkeen nykyistä mallia, jossa sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapaus kytkettiin yhteen nippuun. Hänen mukaansa ”portaittaisen etenemisen malli vaikutti hyvin järkevältä virkamiehen näkökulmasta”.

Aikajänteet yöneuvotteluissa ovat vain muutamia tunteja.

Varhilan mukaan valinnanvapautta ei olisi pitänyt ottaa mukaan valmisteluun:

– Olisi ensin rakennettu maakuntahallinto ja sote-järjestäminen ja säilytetty nykyinen valinnanvapaus, joka meillä jo on.

Karu kuva soten valmistelupaineista



Tiedossa on ollut, että hallitus on pakottanut valinnanvapausesityksensä taipumaan poliittisiin tarkoitusperiinsä. Tärkeintä on ollut ajaa valinnanvapautta piittaamatta kustannuksista tai toimivuudesta.

Varhilan kuvaukset, miten virkamiehet on pistetty tekemään töitä yötä myöten, ovat karua luettavaa. Virkamiesten osaamista ei ole syytä kyseenalaistaa, mutta hallituksen poliitikkojen pakkomielteisyys ihmetyttää.

– Aikajänteet yöneuvotteluissa ovat vain muutamia tunteja. Silloin tehdään paineen alla töitä ja on kuitenkin pystyttävä näkemään päällimmäiset isot vaikutukset, kertoo Varhila toimittaja Martta Niemiselle.

Myöskään vaikutusarviointeja ei ole ehditty tekemään, olipa hallituskoalitio mikä tahansa. Varhila pitääkin kohtuuttomana, että ministeriöiden syyllistämisestä huonosta lainvalmistelusta.

Särkymävara poliitikkojen päässä



Moni muistaa vielä, miten perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tuli julkisuuteen ja ilmoitti, että valinnanvapaudessa on särkymävaraa viikko tai kaksi. Varhila huomauttaa, että ”se on poliittisesti määritelty särkymävara”.

Soten valmistelua ovat leimanneet erilaiset hallituksen ilmoittamat takarajat, joista on lipsuttu enemmän tai vähemmän. Suurin syy on ollut, että hallitus on ajanut perustuslain vastaisia esityksiä vastoin jopa parempaa tietoaan. On ikään kuin koetettu kepillä jäätä.

Yksi rajapyykki tulee eteen tällä viikolla, kun lausuntojen jättämisaika valinnanvapauteen umpeutuu.