Yle Kuvapalvelu

Prisman uusi sarja: maapallo on täynnä kummallisuuksia

Maailma on hullu, huudahtaa turisti Karibian rannalla. BBC-dokumentin Oudoimmat luonnonilmiöt (Nature’s Weirdest Events, 2012) valossa asia on täysin päinvastainen. Chris Packhamin juontama dokumentti havainnollistaa runsain näyttein, miten kiehtova ja johdonmukainen systeemi luonnon monimuotoisuus onkaan.

Vetävästi toteutettu dokkari vie pikakierrokselle melkoisten ihmeiden pariin. Maapallon pinta-alasta meret peittävät 71 prosenttia, joten niiden annilla on hyvä aloittaa.

Uivien sikojen ja miekkavalaiden temmellyksen yhteydessä muistutetaan kummankin lajin älykkyydestä, jälkimmäisten osalta nähdään myös huikeita esityksiä. Miekkavalaat taitavat harjoittelun ja yhteistyön, joukkuehenki on vahva.

Miten suuri ja mahtava pienen pieni voikaan olla.

Varsinainen löytö muhii miamilaisessa akvaariossa, mutta vasta yhdysvaltalaiselle maaperälle siirryttäessä iskee todellinen yllätys. Maa tunnetaan pikaruuastaan ja vannoutuneista lihansyöjistä (”lihalla ruokittu kansakunta”), mutta nyt asialle on alkanut tulla tehokasta jarrua hengenvaarallisten allergioiden takia.

Allergialääkäri Erin McGintee kertoo lyhyesti, miksi eräästä hänen potilaastaan tuli pakon edessä kasvissyöjä. Ilmiö on havaittu maailmanlaajuisesti: kaiken takana on puutiainen. Koko tarinan opetus on mainio todiste siitä, miten suuri ja mahtava pienen pieni voikaan olla.

Britannian niittymailla tavattava kärppä on vähän isompi, mutta kova tyyppi sekin. Juontajan esittämä rinnastus kung fu -mestariin on paikallaan. Miekkavalaan tapaan kärppä ymmärtää harjoittelun merkityksen saaliin pyydystämisessä.

Dokumentin loppupuolella kuvaan astuvat tietyntyyppiset luonnonmullistukset. Ensin kohteena on Australian Queenslandin osavaltio, jonka pientaloalueet ovat saaneet 2006 tapahtuneen hirmumyrskyn jäljiltä kutsumattoman vieraan kypäräkasuaarista.

Ihmisen kokoinen, näyttävä ja eriskummallinen olio luokitellaan maailman vaarallisimmaksi linnuksi. Syy: kypäräkasuaarin sisimmän varpaan kynsi voi kasvaa 12-senttiseksi, hyvin suuntaamallaan potkulla se voi halkaista ihmisen vatsan. Idyllisten omakotitalojen pihoille niitä houkuttelevat puutarhojen antimet.

Pekingin olympialaisten alla kisaisännille tuotti ikävän yllätyksen rannikolla tapahtunut odottamaton vihreän mönjän invaasio. Se uhkasi tiettyjen vesiurheilulajien pitopaikkaa. Merilevää tulvi rannoille tuutin täydeltä, ja siihen oli useampiakin syitä. Sotkusta selvittiin paljolti ihmistyövoiman turvin.

Prisma: Oudoimmat luonnonilmiöt. Osa 1/3. TV1 keskiviikkona 13.12. klo 19.00, lauantaina 16.12. klo 14.05. Areena 7 päivää.