Lehtikuva/Martin Bureau

Kiinan päätös lakkauttaa laillinen norsunluukauppa tulee voimaan joulukuun lopussa. Tuoreen kyselyn mukaan myös kuluttajat Kiinassa tukevat päätöstä, minkä uskotaan johtavan norsunluusta valmistettujen hyödykkeiden kulutuksen vähenemiseen.

Laillisen norsunluukaupan lakkauttaminen Kiinassa on kansainvälisesti merkittävä teko. Se voi parhaimmillaan auttaa pysäyttämään salametsästyksen ja kääntää uhanalaisten afrikannorsujen määrän kasvuun, toteaa WWF tiedotteessaan.

– Aasian suurimman norsunluukaupan keskittymän, Kiinan päätös norsunluumarkkinoiden sulkemisesta osoittaa tärkeää sitoutumista kansainvälisen norsunluukaupan lopettamiseen. Päätös on suuri harppaus eteenpäin norsujen suojelemiseksi ja näyttää hyvää esimerkkiä myös muille Aasian valtioille, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

TRAFFIC ja WWF tuottivat tänä vuonna kaikkien aikojen laajimman norsunluukauppaa koskevan kuluttajakyselyn GlobeScan -tutkimuslaitoksen kautta. Kyselyssä kartoitettiin norsunluun kulutusta viidessätoista Kiinan suurkaupungissa, joissa käydään aktiivista norsunluukauppaa.

Arviolta 20 000 norsua on tapettu viime vuosina niiden syöksyhampaiden takia.

TRAFFIC on WWF:n ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n perustama uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa ja tilaa tarkkaileva kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio.

Kulutus vähentynyt suurkaupungeissa

Tutkimuksessa todetaan, että norsunluun kulutus on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana Kiinan suurkaupungeissa, kuten Pekingissä ja Chengdussa.

ILMOITUS

Norsunluukauppa on kuitenkin levinnyt myös pienempiin kaupunkeihin, joissa norsunluun kysynnän uskotaan jatkuvan.

Kyselyn mukaan kuluttajat tukevat päätöstä norsunluukaupan lakkauttamisesta, mutta vain harvoilla on tietoa norsunluukauppaa koskevasta lainsäädännöstä.

Vain noin viidesosa vastaajista osasi suoraan kysyttäessä kertoa norsunluukauppaa koskevista säädöksistä. Valtaosa vastaajista (86 prosenttia) kertoi kuitenkin lisää tietoa saatuaan tukevansa norsunluukaupan lakkauttamista.

Kyselyn tulokset osoittavat, että lähes yksi viidestä kuluttajasta on norsunluun säännöllinen kuluttaja, mutta heistä yli puolet on valmiita harkitsemaan norsunluusta valmistettujen hyödykkeiden oston lopettamista tulevaisuudessa.

Kannat romahtamassa

GlobeScanin tulokset on julkaistu TRAFFIC:n ja WWF:n raportissa Demand under the Ban: China ivory consumption research 2017.

TRAFFIC ja WWF tukevat norsunluukauppaa koskevia päätöksiä valtioiden välistä kansainvälistä kauppaa säätelevän CITES-sopimuksen alla. CITES-sopimuksen avulla tavoitellaan kaiken salametsästystä tai laitonta kauppaa tukevan, laillisen norsunluukaupan lopettamista.

Arvioiden mukaan noin 20 000 norsua on tapettu viime vuosina niiden syöksyhampaiden kysynnän takia, ja kannat ovat romahtamassa. Vaarana on, että norsut häviävät Afrikasta meidän elinaikanamme, jos salametsästystä ei saada kuriin.