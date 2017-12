UP/arkisto

Viikon kysymys

Ensimmäinen lapsi hankitaan yhä korkeammassa iässä. Väestöliitto haastatteli lapsettomilta 19 – 33-vuotiaita, miksi lastentekoa lykätään.

Väestöliiton julkaiseman Perhebarometri 2017:n mukaan nuoret haluavat ennen lasten saantia varmistaa, että perheellä on vakaa talous. Mistä tämä kertoo, Väestöliiton tutkija Venla Berg?

– Se kertoo, että vanhemmuuteen panostetaan. Lapsia ei haluta saada sattumalta, vaan vanhemmuus nähdään vaativaksi ja isoksi tehtäväksi. Halutaan tarjota lapselle hyvät harrastusmahdollisuudet ja vakaat aineelliset lähtökohdat.

Nuorten aikuisten mukaan lapsia pitää tehdä kaksi, kahden vuoden välein. Mistä tällainen ajatus on syntynyt?

– Se on hieman mysteeri. Jos muistan oikein, niin 75 prosenttia suomalaisista pitää enintään kahden vuoden ikäeroa hyvänä.

ILMOITUS

– Kahden vuoden ikäero liittyy osittain taloudelliseen näkökulmaan. Kotihoidontuki jatkuu lapsella 3-vuotiaaksi asti, ja toinen lapsi halutaan ennen tuen päättymistä. Lisäksi lapset leikkivät helpommin yhdessä, kun ikäero ei ole liian suuri.

– Ajatuksena on myös, että lapset saataisiin kerralla pois alta. Se ”vauvaperhekärsimys” olisi hoidettu nopeasti.

Miksi nuoret aikuiset pitävät lapsiperhearkea kärsimyksenä?

– Ryhmähaastatteluissa nousi voimakkaasti esiin median tuoma mielikuva, jonka mukaan ruuhkavuodet ovat kaoottiset. Voi tietenkin olla, että tuon ikäiset kiinnittävät enemmän huomiota negatiivisiin viesteihin.

– Tosi harvat sanovat, että on ihanaa, kun on lapsia. Suomessa ajatellaan hieman, että kell´ onni on, se onnen kätkeköön. Ei myöskään haluta loukata ihmisiä, jotka eivät voi saada lapsia.

Ammattikoulun käyneet toivovat saavansa ensimmäisen lapsen 26-vuotiaana ja korkeimmin koulutetut 28-vuotiaana. Miksi ammattikoulun käyneet saavat lapsen kuitenkin keskimäärin 23-vuotiaina?

– Aiemman tutkimuksen perusteella aiempi vanhemmaksi tulo liittyy impulsiivisuuteen. Elämää suunnitellaan vähemmän, jolloin suunnittelemattomia raskauksia tulee enemmän.

– Korkeasti koulutetuilla lapsenteko siirtyy, koska Suomessa opiskellaan tosi pitkään. Haastatteluissa kävi ilmi, että lasta ei haluta heti valmistumisen jälkeen, vaan ensin halutaan töihin, nimenomaan vakaaseen työsuhteeseen.

Mitä voidaan tehdä, jotta lapsentekoikä ei venyisi liian myöhäiseksi?

– Pitäisi tuoda enemmän esiin lapsiperheiden ja vanhemmuuden positiivisia puolia. Lapset ovat aika ihania. Täytyy myös muistaa, että perheet eivät ole kaikki samanlaisia. Ei tarvitse tähdätä siihen, että noin 30-vuotiaana tehdään kaksi lasta perätysten. Voi tehdä ensin yhden lapsen ja katsoa, mihin elämä suuntautuu.