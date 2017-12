Lehtikuva/Bertrand Guay

”Hiljaisuus on nyt murrettu”, sanoi eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja.

Maailmalla ilmiöksi noussut seksuaalisen häirinnän vastainen #MeToo-liike saavutti tiistaina myös eduskunnan ja hallituksen. Eduskunta käy parhaillaan ajankohtaiskeskustelua asiasta. Sitä voi seurata esimerkiksi Ylen Areenasta.

Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) haluaa häirintään nollatoleranssin.

– Hiljaisuus on nyt murrettu ja #metoo-kampanjan myötä naiset ympäri maailmaa ovat uskaltautuneet kertomaan häirinnästä ja ahdistelusta. Meidän on nyt toimittava sellaisen kulttuurin luomiseksi, jossa häirinnälle on nollatoleranssi, Sarkkinen sanoi.



Hänen mukaansa myös eduskunnassa ilmenee valitettavasti seksuaalista häirintää. Ylen tiistaina julkistaman kyselyn mukaan enemmän kuin joka kymmenes avustaja kertoo seksuaalisesta häirinnästä. Avustajien ja työntekijöiden vastauksissa toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan. Näissä tapauksissa uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin.

Sarkkisen mukaan eduskunnassa ilmenevästä seksuaalisesta häirinnästä on puhuttava ja siihen on puututtava.

– Meillä on velvollisuus näyttää hyvää erimerkkiä muulle maalle.

Lakeja muutettava



Sarkkinen nosti esille lainsäädännöllisiä keinoja, joilla ahdistelun muotoihin ja alkulähteisiin voidaan puuttua. Häirintäkulttuurin kitkemiseen tarvitaan painavia keinoja.

– Häirintä ei poistu pelkillä lakimuutoksilla ja viranomaiskäytännöillä, mutta niitäkin on pohdittava. Olisi harkittava raiskauksen määritelmän ankkuroimista suostumuksen puutteeseen. Työnantajien työsuojelu- ja tasa-arvosuunnitelmavelvoitteita on tiukennettava. Koulujen toiminnassa täytyy olla matala puuttumiskynnys kaikkeen seksuaaliseen häirintään, ja opetussisällöissä tulee lapsia ja nuoria kasvattaa omien ja toisten rajojen kunnioittamiseen, Sarkkinen luetteli.

Seksuaalinen häirintä on koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkaamista ja epätervettä vallankäyttöä. Kyseessä on ihmisoikeusongelma, Sarkkinen sanoi.

– Ongelman laajuus osoittaa sen, että emme ole tehneet tarpeeksi seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. On hienoa, että uhrit eivät enää vaikene ja asiasta puhutaan. Nyt on kuunneltava heitä ja ryhdyttävä toimiin. Me emme enää vaikene.

Uusi kampanja #häirinnästävapaa



Hallitus reagoi asiaan tiistaina jo ennen eduskunnan keskustelua.

– Seksuaaliseen häirintään liittyy tietynlainen puhumattomuuden ja puuttumattomuuden kulttuuri, sanoi pääministeri Juha Sipilä.

– Nyt on tärkeää pitää keskustelua yllä, jotta asiat muuttuvat.

Sipilä kertoi hallituksen päättävän tasa-arvo-ohjelman yhteydessä ensi keväänä toimista, joihin se ryhtyy seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ja keskeiset sidosryhmät on kutsuttu keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla vielä ennen joulua.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on antanut Opetushallitukselle toimeksi päivittää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa asiasta annetut ohjeistukset helmikuun 2018 loppuun mennessä, jotta kaikilla kouluissa ja oppilaitoksissa toimivilla on valmiudet toimia seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän estämiseksi.

Oikeusministeri Antti Häkkänen haastoi tiistaina suomalaiset seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön ja #häirinnästävapaa-kampanjaan. Häkkäsen mukaan pelkkä lainsäädäntö ei ole riittävä työkalu estämään häirintää, vaan se edellyttää toimenpiteitä jokaiselta. Kyse on kulttuurisesta muutoksesta, jossa tarvitaan myös julkista painetta.

– Seksuaalisesta häirinnästä käytävä keskustelu kaipaa nyt esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja tavoista puuttua asiaan. Organisaatiot voivat osoittaa edelläkävijyyttä #häirinnästävapaa -yhteisöinä. Hyviä esimerkkejä kerätään tunnisteella #häirinnästävapaa.