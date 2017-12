All Over Press/Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye

Fabiano Caruana ja Jan Nepomnjaštši ykköset Lontoossa.

Maanantaina 11.12. päättynyt Lontoon Shakkiklassikko alkoi tasapeliaallolla. Vasta neljännellä kierroksella ratkesi turnauksen ensimmäinen kokopiste USA:n Fabiano Caruanan voitettua Venäjän Sergei Karjakinin. Kyseessä olikin varsinainen emigranttipeli: Caruana on edustanut sekä Italiaa että nykyisänmaataan Yhdysvaltoja. Karjakin loikkasi muutama vuosi sitten Ukrainasta Venäjälle.

Itse peli oli sisialaista puolustusta, jossa Caruanan sotilaat rullasivat lähettiparin tukemina kuin oppikirjaesimerkissä.

Viidennellä kierroksella Caruana voitti ex-maailmanmestari Vishy Anandin kepeän tuntuisesti avauksen ollessa jälleen sisilialaista, jossa Caruana rakensi nätin kuningashyökkäyksen ja voitti. Magnus Carlsen taas piteli Wesley So’ta tiukoilla, mutta Magnuskin tekee nykyjään virheitä ja vastapelaajatkin uskovat jo vasta nyt tämän: tasapeli.

27-vuotiaan Jan Nepomnjaštši ura on kulkenut hivenen siinä sivussa. Vahva suurmestarihan hän on ollut pitkään, mutta jäänyt vähän Carlsenin, Caruanan ja muiden nuorten varjoon. Varsinkin nopeammilla ajoilla Nepomnjaštši on sitkeä ja taitava palaaja.

Kierroksilla 6–8 ”Nepo” otti kolmen voiton putken: sitkeä venäläinen kukisti ensin Anandin ja toisen vanhan herran, Englannin Mickey Adamsin, joka oli yleisesti ottaen turnauksen epäonnisin pelaaja – lupaavia asemia kaikkia, Carlsen mukaan lukien, vastaan, mutta lopputuloksena viimeinen sija.

Mutta jos pelit päättyisivät jo keskipelissä, Adams olisi pärjännyt tosi kivasti. Ikä taitaa olla se pahin haittatekijä. Ex –maailmanmestari Emanuel Laskerhan sanoi kerran ”pelkäävänsä eniten ottelun viidettä tuntia”. Jep, ikä vaikuttaa.

Kahdeksannella kierroksella Nepomnjaštši voitti Carlsenin, joka otti häviön raskaasti. Tyytymätön, vähän huonosti käyttäytyvä maailmanmestari on Carlsenia tylsimmillään. Olisikohan kyseessä hetkellinen burn out tai kyllästyminen, joka näkyy esimerkiksi avausvalinnoissa: Adamsia vastaan Carlsen pelasi vähän huonomaineista Birdin avausta ja Nepomnjaštšia vastaan käännettyä slaavilaista valkoisilla. Ei huonoja avauksia, mutta huipputasolla kumottavissa olevia.

Viimeisellä kierroksella Nepomniatsi pelasi nopean tasapelin Ranskan Maxime Vachier-Lagravea vastaan varmistaen ainakin jaetun turnausvoiton. Caruana väänsi turnauksen päättäneessä pelissä Mickey Adamsilta kokopisteen ja nousi ”Nepon” kanssa tulokseen 6/9.

Tiebreak –pikapelit Caruana voitti numeroin 2,5 – 1,5. Carlsen teki Nepomnjaštši–häviön jälkeen ”Carlsenit” ja puhkui voiton vuoden 2017 vakuuttavimmasta pelaajasta Levon Aronianista varmistaen itselleen Grand Chess Tourin voiton.

Shakkivuosi alkaa olla pakassa, mutta jo tammikuussa pelataan Wijk Aan Zeen turnaus ja myöhemmin keväällä kandidaattiturnaus Berliinissä. Siirrot jatkuvat.