Lehtikuva/Jussi Nukari

Innovaatiot kurkottamaan globaaleille markkinoille.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli maanantaina Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018 – 2022. Ministeriöiden ja monien muiden tahojen yhteistyönä laaditun ohjelman tavoitteena on edistää toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Ohjelmaan sisältyy tiekartta, jossa on 32 toteuttamisvalmista hanketta.

Teollisuusneuvos Mika Aalto Työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi ohjelman valmisteluprosessin tulleen nyt valmiiksi ja varsinainen työ voi alkaa. Aalto vetää ohjelman ohjausryhmää.

Liikenne muodostaa Suomessa 30 miljardin euron markkinan, jolla toimii noin 35 000 yritystä, jotka työllistävät noin 200 000 henkilöä.

Globaalien liikennemarkkinoiden arvoksi lasketaan 614 miljardia euroa.

ILMOITUS

Liikenneala on isojen teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä. Muutoksen ajureiksi Aalto nimesi digitalisaation, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä liikennetarpeita kasvattavan kaupungistumisen.

Tavoitteena on Aallon mukaan luoda Suomeen liikennepalvelujen ekosysteemejä, joilla on tilaa kasvaa ja kehittyä kotimaassa. Vaikka tähtäimessä pitää koko ajan olla globaalit markkinat, Aalto pitää tärkeänä, ettei innovaatioita myydä ulkomaille ainakaan liian varhaisessa vaiheessa.

”Ei rajoitteita”



Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) korosti valtion olevan yritystoiminnan mahdollistaja.

– Voitte luottaa siihen, että emme lisää rajoitteita valtion taholta, elinkeinoministeri lupasi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) näkee liikenteessä Suomelle uuden ja suorastaan valtavan vientialan. Liikenteen murrosta korostavat Bernerin mukaan asetetut ilmastotavoitteet. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on päästötön liikenne ja välitavoitteena päästöjen puolittaminen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Realismin ääni



Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toi paikoin taivaita syleilevään keskusteluun realismin ääntä toteamalla, ettei vuoteen 2050 asetetuilla tavoitteilla ole mitään merkitystä, koska tavoite on niin kaukana.

Vapaavuoren mukaan merkitystä on sillä, mitä todella tehdään ja tapahtuu.

Tekesin pääjohtaja Pekka Soinin mukaan liikennealan uusia start up -yrityksiä on syntynyt viime aikoina paljon ja ne ovat kyenneet houkuttelemaan merkittäviä sijoituksia. Seuraava askel on Soinin mukaan saada yritykset ponnistamaan globaaleiksi menestystarinoiksi. Tekes valmistelee Soinin mukaan toimia tämän kehityksen tukemiseksi.