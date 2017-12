Jarmo Lintunen

Ammattijärjestöjen kysely paljastaa, että Attendo käyttää paljon sijaisia, jolloin lääkehoito vaarantuu. Kysely kohdistui Kotkan toimipisteisiin, mutta ilmi tullut ongelma on järjestöjen mukaan laajempi.

Palkansaajajärjestöt ERTO, SuPer ja Tehy ovat tehneet kyselyn Kotkassa toimivien Attendon vanhuspalveluiden toimipisteiden työntekijöille. Kyselyyn päädyttiin, koska ko. järjestöihin tulee paljon yhteydenottoja, joissa ollaan huolissaan potilasturvallisuudesta Attendon toimipisteissä Kotkassa ja muualla Suomessa. Liittojen tekemän kyselyn mukaan henkilöstömitoitus ei ole riittävä ja kiireen johdosta potilasturvallisuus heikentyy.

Attendon kyselystä ilmi tulleet epäkohdat koskevat järjestöjen mukaan yhtä lailla myös muita yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivia yrityksiä. Esimerkiksi Esperin, Mehiläisen ja Pihlajalinnan henkilöstö kertoo puutteellisesta henkilöstömitoituksesta, kiireestä ja hoidon laadun ongelmista. Sosiaalipalvelualalla työskentelevät koulutetut ammattihenkilöt kokevat, että he eivät pysty tekemään laadukasta työtä.

Järjestöt pitävät valitettavana sitä, että alaa kilpailutetaan hengiltä.

Sijaiset eivät tunne asukkaita

Liittojen tekemän kyselyn vastauksista käy ilmi, että työvuoroissa käytetään paljon sijaisia, jolloin lääkehoito vaarantuu, koska sijaiset eivät tunne asukkaita.

Vanhuksia ei ehditä hoitamaan tarpeeksi hyvin, koska hoitohenkilöstölle on siirtynyt paljon avustavia tehtäviä kuten pyykinhuoltoa ja ruoanlaittoa. Vastauksissa kerrotaan, että vanhusten hoitoon, ulkoiluun ja viriketoimintaan ei ole riittävästi aikaa.

Hoidon puutteet ja potilasturvallisuuden heikentyminen johtuvat ammattijärjestöjen mukaan Attendon omista säästöpäätöksistä.

Vastaavat sairaanhoitajat poistettu

Yritys on viime vuonna päättänyt muun muassa lyhentää vakituisten työntekijöiden viikonloppuvuorojen pituutta ja sijaisten työvuorot on lyhennetty 6 – 7 tuntiin. Lisäksi yksikön päällikön tekemät työvuoroluettelot hyväksytetään keskushallinnossa, jossa työtunteja vähennetään. Tänä vuonna Attendo on poistanut vastaavat sairaanhoitajat, joten sairaanhoitajien työn määrä ja vastuu ovat kasvaneet.

Puutteellinen henkilöstömitoitus ja muut Attendon tekemät säästötoimenpiteet heikentävät ammattijärjestöjen mukaan potilasturvallisuutta merkittävästi. Tästä on aiheutunut järjestöjen mukaan muun muassa potilaiden kaatumisia ja hoidon laadussa ilmenneitä puutteita.

Saattohoitopalvelut heikentyneet

Huolestuttavaa järjestöjen mukaan on se, että palvelun laatu on heikentynyt saattohoidossa.

– Kuntien ja kaupunkien kilpailutuksissa ja yritysten kanssa tehdyissä sopimuksissa ei välttämättä ole huomioitu saattohoitotilanteita. Näin ollen saattohoitotilanteessa ei välttämättä ole mahdollista saada lisää henkilöstöä. Tällöin potilas voi jäädä yksin kuoleman hetkellä tai saattohoitotilanteessa, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Järjestöt syyttävät Attendoa työehtosopimusten polkemisesta. Niiden mukaan ylityökorvausta ei useimmiten makseta kuin erikseen pyydettäessä, lähtökohtaisesti työntekijän on tasattava kertyneet ylityötunnit ja työntekijät eivät edes uskalla vaatia ylitöitä maksettavaksi.