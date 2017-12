Lehtikuva/Timo Heikkala

”Uudistus on kaatumassa” – Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kysyy, mikä on keskustan sote-sävel

Keskusta-johtoiset kunnat karkasivat omille teilleen.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan asiantuntijoiden voimakas vastustus, Meri-Lapin sote-ulkoistus sekä Siikalatvan ja Mehiläisen jo kaatunut suunnitelma avata Ouluun terveysasema ennakoivat sote-uudistuksen olevan kaatumassa.

– Mikä on keskustajohtoisten kuntien luottamus Juha Sipilän hallitukseen ja oman maakunnan valmistelijoihin? Nimenomaan keskustajohtoiset kunnat ovat halunneet palveluiden katoamisen pelossa ulkoistaa tai tehdä yhteisyrityksiä sote-palveluihin ennen kuin sote-uudistus valmistuu valtakunnan tasolla. Onko keskustalla enää yhtenäistä säveltä sote-asioissa, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen kysyy.

Piirijärjestön mukaan näiden suunnitelmien estämiseksi tarkoitettu, pikavauhdilla eduskunnalle esitetty sote-ulkoistuksien rajoituslainsäädäntö on tarpeen, vaikka tulee myöhään.

Suurin vastuu sote-palveluiden tulevaisuudesta on pääministeripuolueella kokonaisuudessaan.

– Keskustan kansanedustajien riveistä on jo noussut erittäin kriittisiä puheenvuoroja nykymenoa kohtaan. Keskusta voisi halutessaan estää sote-palveluiden uhraamisen Bahaman ja Panaman pankkitileille rahojaan sullovien pääomasijoittajien hyödyksi. Uudistus olisi turmiollinen myös monelle sote-alan pienyrittäjälle, jotka joutuisivat erittäin hankalaan markkina-asemaan suuryritysten monopolien puristuksessa, Kohonen toteaa.

Palattava parlamentaariseen valmisteluun



Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä on selvää, että nykymuotoinen sote-uudistus on keskeytettävä. Hallituksen ja erityisesti kokoomuksen ajama erittäin laajan valinnanvapauden malli ajaisi sote-palvelut syviin ongelmiin liki kaikkien asiantuntijoiden mukaan.

Kohosen mukaan varsinkin erikoissairaanhoito uhkaa ajautua ahdinkoon. Hallituksen asiakassetelisuunnitelmilla myös elintärkeät päivystykset toimisivat heikosti ja asiakasmaksut tulisivat nousemaan entisestään. Terveyserot kasvavat, palvelut huonontuvat ja sote-palveluista veronmaksajille koituvat kustannukset karkaavat käsistä. Vanhusten, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pitkäaikaispalveluiden kilpailutus uhkaa romuttaa niiden jatkuvuuden.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan sote- ja myös maakuntauudistus on tehtävä parlamentaarisen valmistelun kautta. Keskiöön on nostettava kansanterveys ja raja-aitojen rikkominen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden väliltä. Asiakastyytyväisyydestä on tehtävä tärkeämpi mittari kuin hoitopäivien määrästä.