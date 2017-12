Solar Films

Elokuvassa Kätilö (2015) pohjustetaan muutamalla lauseella syyskuusta 1944 huhtikuun 1945 lopulle käydyn Lapin sodan tausta. Neuvostoliittolaisten vaatimuksesta suomalaisten tuli karkottaa Pohjois-Suomessa olevat saksalaiset joukot.

Pohjoisen maisema ja murre ovat vahvoilla, Titovkan työ- ja keskitysleirin painajaismaisuus välittyy mieleenpainuvasti. Tapahtumien keskiössä on suomalaisen kätilön (Krista Kosonen) ja saksalaisen SS-upseerin (Lauri Tilkanen) haastavien olosuhteiden keskellä koetukselle joutuva rakkaus.

Aineksia olisi hyvinkin pysäyttävään historialliseen draamaan ja yhtä lailla vaikuttavaan rakkaustarinaan. Kätilö vakuuttaa kuitenkin vain hetkittäin, mutta onneksi noita hetkiä myös riittää.

Ohjaaja Antti J. Jokisen ja alkuperäisromaanin kirjoittajan Katja Ketun käsikirjoitus sisältää ”ihan kaikkea”, ja siinä myös on tarinan heikkous: juonikuvio on turhan sokkeloinen.

Tapahtumien tiukemmat rajaukset ja niiden johdonmukainen keskittäminen Kososen vivahteikkaasti tulkitseman päähenkilön ympärille olisivat olleet paikallaan. Tässä suhteessa tämän vuoden kotimainen huippu Ikitie (2017) on selvästi onnistuneempi elokuva.

ILMOITUS

Jokisen musiikkivideotaustainen ohjaajan käsiala on yhtä helposti tunnistettavissa kuin Kätilöä edeltävässä Puhdistuksessa (2012) tai viimeisimmässä Pahan kukat (2016). Jokinen taitaa melodramaattisen poltteen, kohtauksissa on hyviä yksityiskohtia ja särmää, mutta yhtä lailla mukana on myös tietty pintaliitoisuus.

Näyttelijäkaartissa Tommi Korpela ja Pirkka-Pekka Petelius ovat varsinaisia kohtausten kuninkaita. Viime mainittu ja pikkuroolissa nähtävä Kaarina Hazard ovat mainio kaksikko alkupuolen tragikoomisen synnytysepisodin tiimellyksessä.

Kotikatsomo: Kätilö. TV1 sunnuntaina 10.12. klo 21.05, maanantaina 11.12. klo 23.00. Areena 7 päivää.