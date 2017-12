Henrik Nyholm

Seppo Hiltusen työtä jatkanut Terho Nikulainen sanoo Torikortteleiden luonteen muuttuvan nyt totaalisesti.

Seppo Hiltusen (1940–2015) vuonna 1985 perustama Senaatintorin Antikvariaatti Helsingin Sofiankadulla on viimeisen kerran auki sunnuntaina 10. joulukuuta. Legendaarisen antikvariaatin taru päättyy vuokrankorotukseen. Torikortteleita hallinnoivan Helsingin Leijona Oy:n hallitus nosti liiketilan vuokran ensi vuoden alusta 1 640 euroon. Nykyinen on 1 292 euroa.

Antikvariaatin 2,5 vuotta sitten Hiltuselta ostaneen kirjakauppias Terho Nikulaisen mukaan uudella vuokralla antikvariaattia ei kannata Torikortteleissa pitää ellei ole varautunut kymmenien tuhansien tappioihin tai ole miljoonaperijä.

Asiakkaiden puutteeseen antikvariaatti ei kaadu. Osa kanta-asiakkaista on käynyt Sofiankadulla kirjaostoksilla alusta asti ja uusia on saatu hyvin. Viime kesänä antikvariaatti pääsi myös The Culture Trip -matkailusivustolleyhtenä Helsingin parhaista kirjakaupoista. Se toi paljon ulkomaisia kävijöitä.

Ongelma on vuokrankorotuksen lisäksi kirjojen hintataso.

– Tässä on erittäin vilkas myynti, mutta emme ole halunneet nostaa kirjojen hintaa kovin kalliiksi. Se on taiteilua, missä menee raja, että asiakkaat alkavat vähentyä ja myynti pysähtyy. Idea on niin kuin Hiltusellakin, että kirjojen pitää kiertää.

Tänä päivänä antikvariaattien pahimmat kilpailijat ovat kierrätyskeskukset ja kirjastojen jakelupisteet, joista saa ilmaiseksi uusia hyväkuntoisia kirjoja.

– Senkään vuoksi ei pysty nostamaan hintoja kovin korkealle.

– Meidän tarjoamamme lisäarvo on se, että kirjakauppa on hyvin järjestetty ja olimme valikoineet tänne erittäin hyvää kirjallisuutta. Tämä toimiala edistää kestävää kehitystä, Nikulainen kertoo.

Nykyisellä vuokratasolla antikvariaatti olisi jatkanut.

– Kirjan ystävien mielestä Torikortteleiden luonne muuttuu totaalisesti, murehtii Nikulainen, joka 66-vuotiaana toivoo vielä pääsevänsä palkkatöihin, kun antikvariaatti on vuoden loppuun mennessä tyhjennetty.

Helsingin keskustaan jää vielä muutama antikvariaatti.