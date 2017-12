Lehtikuva/Vesa Moilanen

Syksyllä 2014 eduskunnassa kiisteltiin budjettiesityksen leikkauksista. Ne kohdistuivat muun muassa koulutukseen ja eläkkeisiin. Silloin valtiovarainministerin nimi oli Antti Rinne.

Jos politiikka ei kansalaisten silmissä tunnu aina kovin uskottavalta, niin ei kannata syyttää katsojaa. Syytä voi hakea siitä, että eduskunnassa käytetään vuodesta toiseen samat puheenvuorot. Vain roolit vaihtuvat sen mukaan, onko puolue hallituksessa vai oppositiossa.

Torstai-iltana eduskunnassa käytiin kuuma ja tunteisiin menevä välikysymyskeskustelu eriarvoistumisesta. Pääsyyttäjänä toiminut SDP:n eduskuntaryhmä luetteli hallituksen synneiksi koulutusleikkausten lisäksi ”hyvin kylmän leikkauspolitiikan, joka kohdistuu ihmisiin jotka ovat riippuvaisia sosiaalietuuksista, työttömyysturvasta, opintotuesta, lapsilisistä, asumistuesta ja pienistä työeläkkeistä, kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä”.

Ihan kuin tässä olisi jotain tuttua. Ja tuttuahan se onkin, sillä SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen ollessa valtiovarainministeri silloinen oppositio syytti hallitusta pääosin samoista asioista. Tämä tapahtui syksyllä 2014 ja aiheena oli vuoden 2015 budjetti, jonka valmistelua tuore valtiovarainministeri Rinne johti.

Kokoomuksen kamreerilinja voitti



”Valtiovarainministeri Antti Rinne on puhunut paljon elvytyksen puolesta, se on oikea linja. Valitettavasti tämä puhe ei näy budjetissa. Kokoomuksen kamreerilinja ja kurjistava politiikka on pikemminkin vallalla”, vasemmistoliiton silloinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki arvioi budjettiriihen tuloksia elokuussa 2014.

Suurimpana yksittäisenä epäkohtana budjetissa Arhinmäki piti – yllätys, yllätys – eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden indeksileikkausta.

Budjettiriihessä Rinne ei saanut läpi edes takuueläkkeen kymmenen euron korotusta, koska kokoomus vastusti. Sen tilalle tuli 70 miljoonaa euroa pienituloisten eläkeläisten eläketulovähennyksen korotukseen kunnallis- ja valtion verotuksessa, mutta eläkkeiden indeksileikkaus jätettiin voimaan.

Eläkeleikkaus silloin ja nyt



Vähennyksestä eivät hyödy lainkaan eläkettä 900 euroa tai vähemmän saavat, sanoi Eläkeläiset ry:n silloinen puheenjohtaja Kalevi Kivistö.

– Tämä epäkohta oli tarkoitus korjata takuueläkkeen korotuksella, mutta nyt siitäkin luovuttiin. Verovähennyksen korotuksesta eivät hyödy myöskään ne, joihin eläketulovähennys ei enää ulotu. Tuhannen ja kahdentuhannen välille sijoittuvan kuukausieläkkeen saajat menettävät indeksileikkauksessa osapuilleen kaksi kertaa enemmän kuin mitä he hyötyvät eläketulovähennyksen korottamisesta. Kivistö laski.

SDP:n ryhmäpuheenvuorossa torstaina Suna Kymäläinen haukkui nykyisen hallituksen eläkeleikkauksista:

– Etenkin kansaneläkkeen ja pienen työeläkkeen varassa olevilta ihmisiltä on leikattu rajusti. Samalla asumisen kulut ovat kallistuneet, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu ja lääkekorvauksia on leikattu. Nämä leikkaukset ovat etenkin eläkeläisille kovia, isoja asioita, jotka vaikeuttavat arjessa pärjäämistä.

Rinne leikkasi sata miljoonaa koulutuksesta



Oppositiojohtaja Antti Rinne keskittyi omassa välikysymyspuheenvuorossaan haukkumaan koulutusleikkauksia.

Kun Rinne oli valtiovarainministeri vuonna 2014, tehtiin samoja koulutusleikkauksia.

Valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnössä todettiin sadan miljoonan euron säästöjen kohdistuvan ”laajalti eri toimintoihin, kuten lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen aikuiskoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, vapaan sivistystyön rahoitukseen, kulttuurihallinnon virastoihin sekä valtionosuuden piiriin kuuluvien teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen”.

Koulutusleikkauksista valiokunta jatkoi muun muassa näin: ”Lukiokoulutuksen säästöjen arvioidaan vaikuttavan opetukseen ja ryhmäkokoihin sekä kurssitarjontaan, mikä johtaa nopeasti alueellisten erojen kasvuun ja asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan”.

Tulevaisuudenuskoa ja synkkiä kuvia



– Tämän maan johdon — meidän kaikkien — täytyy luoda ympärillemme tulevaisuudenuskoa, Rinne sanoi esitellessään budjettiesitystä eduskunnalle 16.9.2014.

– Ymmärrän, että oppositio tulee omissa puheenvuoroissaan kertomaan, että se on mahdollisesti joistain asioista hallituksen kanssa eri mieltä. Se on ihan okei. Sen sijaan se ei ole, että pelkästään voivottelee ja maalailee synkkiä kuvia ongelmistamme, jatkoi myös ratkaisuja toivonut Rinne.

Rinne vuosimallia 2017 taas oli sitä mieltä, että eriarvoistumiskehitys tapahtuu juuri tämän hallituksen toimesta.

On kaksi SDP:tä



Miksi muistella näitä menneitä?

Siksi, että on olemassa kaksi sosiaalidemokraattista puoluetta. Hallituksessa ollessaan se tekee juuri sitä, mistä syyttää nykyistä – on ”vastuullinen” ja mieluummin leikkaa kuin elvyttää taantumassakin. Oppositiossa muistuu köyhän asia mieleen.

Mikään ei kuitenkaan takaa, että se myös pysyy mielessä, jos tai kun demarit ottavat vaalivoiton 2019 köyhän asialla ja nousevat hallitukseen – nykygallupien perusteella kokoomuksen kanssa.