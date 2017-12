Suomen satavuotisjuhlien huippukohta koettiin keskiviikkona kello 19:n jälkeen, kun presidenttipari kätteli vieraitaan. Se on vuoden katsotuinta tv-ohjelmaa, vuosi vuodelta.

Vielä kolme viikkoa ja sitten juhlat ovat ohi. Vuotta on vietetty yhdessä-teemalla ja siihen sopivasti hallitus on julistanut kasvun kuuluvan kaikille, kun Suomi taas nousee.

Kasvu ei kuitenkaan kuulu kaikille eikä kaikkia oteta yhdessä mukaan. Ensi vuoden budjetti on asiallisesti ottaen sinetöity jo viime kevään kehysriihessä ja loppukesän budjettiriihessä, mutta lukkoon se lyödään ensi keskiviikkona alkavassa loppukäsittelyssä. Silloin jokainen kansanedustaja joutuu päättämään, mitä juhlavuoden teemat hänelle todella tarkoittavat.

Suomalaisten eriarvoistuminen on tosiasia, jota ei sanahelinällä muuksi muuteta. Jo ennen budjetin loppukäsittelyä eduskunta käsittelee SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton aihetta koskevan välikysymyksen. ”Hallitus on leikannut lähes neljän miljardin edestä, ja samalla se on tehnyt etupäässä hyvätuloisille kohdistuneita veronalennuksia lähes kahden miljardin edestä”, välikysymyksessä todetaan.

Ensi viikolla alkavassa budjettikäsittelyssä tehdään jokaisen toimeentuloon kohdistuvia päätöksiä euroina ja sentteinä. Kasvu ei kuulu kaikille, sillä useat hallituksen esityksistä heikentävät kaikkein pienituloisimpien asemaa. Niitä ovat esitykset jättää tekemättä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset ja jäädyttää indeksi vuoden 2017 tasolle, asumistuen muutokset ja työttömyysturvan aktiivimalli.

Nämä tulevat edellisten vuosien leikkausten päälle.

Tämä on pantu merkille myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, joka on antanut Suomelle useita huomautuksia perusturvan riittämättömyydestä.

Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset keväällä sekä siniset syksyllä ovat tästä linjasta sopineet eikä heidän kansanedustajillaan ole oikeutta siitä poiketa.

Runsaan kolmen viikon kuluttua alkaa uusi muistovuosi, sisällissodan muistovuosi. ”100-vuotiaan suomalaisen yhteiskuntamme yksi ehdoton vahvuus on kansakuntamme eheys. Se on vakauden ja kasvun tae”, totesi oppositio välikysymyksessään.

Pääministeri Juha Sipilän nimittämää eriarvoistumisen pysäyttämiseen tähtäävää työryhmää johtava professori Juho Saari totesi viime viikolla Ylen haastattelussa, etteivät suomalaiset koe enää olevansa samassa veneessä. Eriarvoisuus johtaa konflikteihin sekä hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemiseen. Kun tämä tiedetään, niin miksi eriarvoistumista nyt joulun alla ja juhlavuoden päätteeksi tieten tahtoen lisätään?

